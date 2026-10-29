Адвокат Алексей Шевчук заявил о проблемах в работе руководства Деснянского района Киева и призвал безотлагательно рассмотреть вопрос о дальнейшем пребывании на посту главы райгосадминистрации Максима Бахматова. Среди вопросов, которые он поднял, — финансирование убежищ, восстановление жилого фонда и работа районных властей во время войны.

По словам адвоката, несмотря на сложную ситуацию в столице из-за российских атак, коммунальные службы и районные администрации продолжают работать. В то же время ситуация на Троещине, расположенной в Деснянском районе, вызывает у него особое беспокойство.

«Меня удивляет другое: почему жители целого района должны становиться заложниками конфликтов вокруг его руководства? Почему вместо консолидации усилий ради безопасности людей мы наблюдаем постоянные информационные противостояния? И самое главное: какую цену за это платят обычные киевляне?» — написал Шевчук.

Он также поднял вопрос о публикации видео с мест российских ударов, демонстрации объектов, которые могут представлять интерес для врага, а также о финансировании защитной инфраструктуры.

«Особенно беспокоит информация о возможной блокировке финансирования защитной инфраструктуры. Если такие факты подтвердятся, они должны получить соответствующую правовую оценку», — подчеркнул адвокат.

Отдельно Шевчук заявил, что получает жалобы от жителей и ежедневно помогает людям в столице, которая находится под российскими атаками.

«Я каждый день вижу и слышу, как мне жалуются люди. Я каждый день под натиском РФ в столице помогаю жителям района, но уже даже я не выдерживаю этого саботажа и некомпетентности», — написал он.

По его мнению, работу руководителя Деснянской РГА необходимо объективно оценить, а вопрос о его дальнейшем пребывании в должности — безотлагательно рассмотреть.

«Киев сегодня нуждается не в политических шоу, а в ответственном управлении, профессиональной координации и ежедневной работе ради безопасности людей. Ведь цена управленческих ошибок во время войны — это не рейтинги и не должности. Это человеческие жизни», — подытожил адвокат.

Адвокат также приложил видео, на котором журналисты посетили детский сад, в котором должен был идти полным ходом ремонт укрытия, ведь средства на это выделены.





По данным, обнародованным журналистами, из предусмотренных на эти нужды 41,036 млн гривен использовано лишь 14% от общей суммы.

Вопросы возникают и относительно финансирования работ в детских садах. Журналисты пытаются выяснить, почему освоение средств отстает от запланированных объемов и на каком этапе находятся соответствующие работы. Из выделенных на капремонт детского сада 10 млн гривен освоено лишь 420 тысяч.

Алексей Шевчук считает, что жители района не должны страдать из-за конфликтов между чиновниками, особенно в условиях войны.

«Я киевлянин, и мне больно», — написал адвокат в конце своего поста.

Источник: социальные сети адвоката Шевчука.

Напомним, 21 октября адвокат Алексей Шевчук призвал главу Деснянской районной государственной администрации Киева Максима Бахматова подать в отставку после его публичных оскорблений в адрес ветерана Олега Симороза. Юрист также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом, когда чиновник будет уволен.

Глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов подал иск в КГГА из-за непредоставления ему материальной помощи из городского бюджета.

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