Журналисты обнародовали новое расследование, касающееся деятельности руководства Деснянской районной государственной администрации в Киеве во главе с Максимом Бахматовым. Ради трудоустройства и назначения нужного человека там фактически уничтожили детско-юношескую спортивную школу.

Центральной частью расследования стали показания бывшего руководителя ДЮСШ, заслуженного тренера Украины и отца чемпиона Европы Максима Якушенко. По его словам, давление со стороны чиновников началось после того, как он отказался трудоустроить постороннего человека ради отсрочки от мобилизации и открыть секцию инваспорта в условиях полного отсутствия финансирования и средств на коммунальные услуги.

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После отказа руководство начало систематически давить на директора, лишать его премий, лишили отпуска, когда тренер собирался ехать с сыном на чемпионат Европы. О своём увольнении Якушенко узнал случайно из телефонного сообщения, после чего в администрации переписали устав учреждения и назначили новых руководителей из числа малоизвестных лиц.

Помимо кадрового давления, от руководства школы требовали ввести платные услуги, несмотря на то, что коммунальное учреждение должно предоставлять занятия детям на безвозмездной основе. В то же время районная администрация полностью игнорирует освещение международных спортивных достижений воспитанников школы в своих публикациях. В настоящее время бывший руководитель оспаривает свое увольнение в суде, а следователи продолжают следить за дальнейшим развитием ситуации.

Источник: YouTube-канал «Специальные корреспонденты».

Ранее глава Деснянской районной государственной администрации грубо отреагировал на попытку журналистов получить комментарий по поводу ситуации с укрытиями и использованием бюджетных средств. Получив неадекватный ответ, съемочная группа киевского телеканала отправилась с инспекцией в Лесной массив, чтобы проверить коммунальную инфраструктуру и условия проживания местных жителей. В ходе проверки были зафиксированы многочисленные разбитые дороги и острая нехватка надлежащих безопасных убежищ для населения.

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