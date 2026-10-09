В Киеве установили 700 генераторов, которые обеспечивают работу систем водоснабжения и теплоснабжения. В то же время мощные насосные станции столицы по-прежнему нуждаются в отдельных электростанциях для резервного питания. Об этом сообщили в КГГА. Изготовление и установка такого оборудования требуют значительного времени.

Система водоснабжения столицы состоит из объектов различной мощности. Насосные станции небольшой и средней мощности уже обеспечены генераторами, однако для работы крупных насосных узлов такого оборудования недостаточно.

«Это уже не автогенераторы, это электростанции, состоящие из определенных компонентов, которые производятся на заказ именно для этих целей. И это требует времени: такое оборудование изготавливается, его нужно получить и, соответственно, провести его установку», — пояснил Петр Пантелеев.

Чиновник отметил, что после российских обстрелов ситуация с обеспечением жизнедеятельности Киева остается напряженной.

Из-за дефицита электроэнергии на правом берегу столицы снижено давление воды. В частности, это касается Шевченковского, Соломенского, Святошинского и Голосеевского районов.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Россия усилила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами находятся объекты в Киеве, Киевской области и других регионах.

По его словам, с начала лета российские войска практически ежедневно атакуют украинскую энергетику, однако столь масштабный комбинированный удар произошел впервые с конца предыдущего отопительного сезона.

Глава правительства также призвал местные власти проверить готовность систем резервного электроснабжения критически важных объектов в общинах.

Об этом журналистам заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.



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