В четверг, 19 ноября, российские войска нанесли удар по столице с помощью дронов-камикадзе. Последствия атаки были зафиксированы сразу в трёх районах Киева.

Об этом сообщает полиция Киева.

«Повреждения и разрушения зафиксированы в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы. Повреждены жилой дом, офисное помещение, медицинское учреждение и девять припаркованных рядом с ним автомобилей», — говорится в заявлении.

Полицейские сообщили, что в результате вражеского удара, к счастью, никто не пострадал.

«Правоохранители продолжают работать на местах и документируют последствия военных преступлений армии РФ», — подчеркнули в полиции Киева.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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