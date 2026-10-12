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Новости Киев

Фото: В Киеве пенсионерка потеряла в автобусе сумку с миллионом гривен и золотом

UA NEWS 12 Октября 2026 19:18
Фото: В Киеве пенсионерка потеряла в автобусе сумку с миллионом гривен и золотом

В Деснянском районе Киева 70-летняя женщина забыла в автобусе сумку, в которой находились сбережения на сумму более миллиона гривен, золотые украшения и документы на недвижимость. Полицейские разыскали вещи и вернули их владелице.

Женщина обратилась к правоохранителям после того, как вышла из общественного транспорта и обнаружила пропажу сумки.

Сотрудники уголовного розыска установили автобус, на котором она ехала, и вместе с водителем осмотрели транспортное средство. Выяснилось, что во время движения сумка упала в защитный гофрированный чехол под поворотным механизмом автобусной «гармошки».

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Чтобы достать вещи, полицейским пришлось разобрать металлические элементы механизма. Все ценности и документы вернули женщине.

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Источник: Полиция Киева

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