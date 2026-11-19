Адвокат Алексей Шевчук заявил о связях депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца и его окружения с ФСБ РФ, а также о коррупционных схемах вокруг земельной комиссии Киевсовета.



«Дмитрий Белоцерковец — это фактически кошелек, через который проходила вся касса, направлявшаяся в земельную комиссию Киевсовета», — заявил Шевчук.





По его словам, средства за рассмотрение вопросов в земельной комиссии передавали через криптоактивы на кошелек Белоцерковца, а затем через его друга Ивана Клипу распределяли в качестве «черной кассы». Адвокат утверждает, что Клипа имеет российский паспорт, ездил в Крым после 2014 года и начала полномасштабного вторжения и поддерживал постоянные связи с ФСБ РФ.

Адвокат говорит, что контакты с государством-агрессором поддерживались через Ивана Клипу и Евгения Грибачева, который долгое время возглавлял Киевский дом природы. По информации журналистов UA NEWS, Грибачев ещё в 2023 году уехал в Швейцарию в качестве беженца.





Шевчук также заявил, что Белоцерковец причастен к отчуждению его земельного участка на Позняках и блокированию его входа в Киевсовет после публичных заявлений о вымогательстве средств за место в партии и сессионном зале.



Стоит напомнить, что ранее сообщалось об уголовных производствах и обысках ГБР в отношении происхождения криптоактивов Белоцерковца, которые, по открытым данным, оценивались в десятки миллионов долларов.



Шевчук заявил, что его слова следует считать официальным обращением в правоохранительные органы, и призвал начать проверку в отношении Белоцерковца — в рамках производства в ГБР или НАБУ.

Источник: соцсети адвоката Шевчука.

Напомним, адвокат Алексей Шевчук добился суда против проекта «Наши деньги. Львов».

Адвокат Алексей Шевчук 21 октября призвал главу Деснянской районной государственной администрации Киева Максима Бахматова подать в отставку после его публичных оскорблений в адрес ветерана Олега Симороза.

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