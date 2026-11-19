Федеральный министр по делам Европы и иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подтвердила, что в результате российского авиаудара по Киеву в четверг, 19 ноября 2026 года, здание австрийского посольства получило повреждения.

По словам министра, несмотря на повреждения самого дипломатического представительства, никто из сотрудников посольства не пострадал. После разговора с командой в Киеве Беате Майнль-Райзингер отдала распоряжение принять дополнительные меры для усиления безопасности дипломатов и поблагодарила коллектив представительства за работу в опасных условиях.

Ранее о повреждении австрийского посольства во время атаки дронов на столицу сообщал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Также в Киеве в результате обстрела было повреждено здание недалеко от посольства Нидерландов, а обломки беспилотника упали на территорию МИД Украины.

Источник: Беате Майнль-Райзингер в соцсети Х.

В четверг, 19 ноября 2026 года, во время атаки российских беспилотников на Киев в Шевченковском районе столицы был поврежден Владимирский кафедральный собор. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

19 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. Повреждения зафиксировали в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах столицы.

Напомним, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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