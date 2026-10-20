Глава Деснянского района Киева обрушился с ругательствами на журналистов за попытку взять у него интервью

Глава Деснянской районной государственной администрации резко отреагировал на попытку журналистов получить комментарий по поводу ситуации с укрытиями и использованием бюджетных средств.

Получив неадекватный ответ, съемочная группа киевского телеканала отправилась с инспекцией в Лесной массив, чтобы проверить коммунальную инфраструктуру и условия проживания местных жителей. В ходе проверки были зафиксированы многочисленные разбитые дороги и острая нехватка надлежащих безопасных убежищ для населения.

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Согласно официальным отчетам районной администрации, в 2026 году на обустройство укрытий было заложено 138 миллионов гривен, однако реально из этой суммы освоили менее 20%. В настоящее время на весь Деснянский район функционирует лишь одно мобильное укрытие малой вместимости на остановке общественного транспорта, которое к тому же было установлено за собственные средства частных лиц.

Жители Лесного массива отмечают, что имеющееся мобильное укрытие не способно защитить людей в домах во время ночных обстрелов, и сравнивают текущие условия проживания в микрорайоне с выживанием в гетто. Журналисты объявили о намерении и в дальнейшем следить за распределением и использованием каждой бюджетной гривны и ожидают честного разговора с руководством районной администрации.

Напомним, на пассажирских вокзалах Киевской области начали устанавливать модульные укрытия для защиты пассажиров и персонала.

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать столичные власти принять неотложные меры по установке мобильных укрытий в общественных местах. Речь идет, в частности, об остановках общественного транспорта, парках и скверах.

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