Журналисты «Спецкора» неделями пытались застать главу Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максима Бахматова на рабочем месте, чтобы лично расспросить его об актуальных проблемах.

В конце концов журналистам удалось встретить чиновника на парковке возле РГА. Однако вместо конструктивного диалога беседа сопровождалась криками, эмоциями и нецензурной бранью со стороны главы района.

Бахматов заявил, что журналисты якобы давят на него как на руководителя районной администрации, а также обвинил СМИ в том, что они придумывают подобные истории ради контента.

«Это служебная парковка РГА, государственного учреждения. Какой-то человек с камерой, я не знаю, кто это, что это, но он пристает ко мне как к главе района. Это прямое давление на главу районной государственной администрации со стороны каких-то г*вно-СМИ. Г*вно-СМИ — наемные, придумывают такие истории... Получили контент? И мне интересно», — сказал Бахматов журналистам.

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Напомним, журналисты хотели задать главе Деснянской РГА вопросы о его доходах, судебных долгах и состоянии укрытий в районе. Встреча на парковке стала поводом для личной беседы с чиновником. В ответ на информационные запросы получали бумажные отписки.

Как известно, Бахматов подал в суд, поскольку ему не предоставили материальную помощь из бюджета города.

Бахматова обязали выплатить почти 27 млн грн за сгоревший дом.

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