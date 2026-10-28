Какие услуги предоставляет LEO BEAUTY CLUB в Киеве: от ухода за волосами до аппаратной косметологии

LEO BEAUTY CLUB — салон красоты в Киеве, где сочетаются уход за волосами, ногтями, кожей лица и тела, макияж и косметологические процедуры. Салон расположен по адресу: ул. Василия Липкивского, 16Б, ЖК «Квартет». Записаться на процедуры можно по телефону +38 099 444 38 45 или через Instagram @leobeautyclub.kyiv. Заведение работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

В LEO BEAUTY CLUB предоставляют широкий спектр бьюти-услуг: от стрижек, окрашивания волос, маникюра и педикюра до профессионального макияжа, косметологии и аппаратного ухода. Отдельное направление составляют процедуры для лица и тела с использованием специализированного оборудования. Для особых событий салон организует комплексную подготовку, сочетая несколько процедур в одном визите.

UA.News рассказывает, какие услуги предоставляет LEO BEAUTY CLUB в Киеве и какие направления охватывает работа салона.

Уход за волосами в LEO BEAUTY CLUB: стрижки, окрашивание и восстановление

Парикмахерское направление LEO BEAUTY CLUB включает стрижки, укладки, различные техники окрашивания и профессиональный уход за волосами. Мастера работают с волосами различной длины и типа, помогая подобрать форму прически, оттенок и способ укладки в соответствии с желаемым образом.

Среди услуг — женские стрижки, укладка феном, окрашивание корней и волос по всей длине, мелирование, балаяж и омбре. Также в салоне выполняют окрашивание в технике Airtouch, которая позволяет создавать плавные переходы между оттенками и многомерный цвет без резких границ между осветлёнными и натуральными прядями.

Для завершения образа мастера создают пляжные волны, голливудские локоны и другие варианты укладки. Такие прически подходят для повседневных выходов, фотосессий, праздничных мероприятий и свадеб.

Отдельное направление — восстановление и уход за волосами. В работе используются средства Olaplex, K18, Tokio Inkarami и Milbon. Профессиональные протоколы ухода направлены на улучшение состояния волос, поддержание их гладкости и ухоженного вида. Мастер подбирает процедуру с учётом структуры волос, их состояния и истории окрашивания.

Маникюр и педикюр в LEO BEAUTY CLUB: от классического ухода до дизайна ногтей

Маникюрный сервис LEO BEAUTY CLUB включает маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком, наращивание и нейл-дизайн. Мастера работают как со сдержанными повседневными образами, так и с ярким оформлением ногтей для особых событий.

В салоне выполняют фирменный маникюр, маникюр с гибридным покрытием, классическую и комбинированную обработку ногтей, а также педикюр. Наращивание позволяет изменить длину и форму ногтей, а дизайн дополняет результат декоративными элементами — от минималистичных деталей до более сложных композиций.

Для ухода за ногтевой пластиной применяют IBX — систему, направленную на поддержание её состояния. Процедуру включают в уход за ногтями, требующими дополнительного внимания. Мастер оценивает их состояние и определяет, соответствует ли такой вариант потребностям клиента.

Маникюр и педикюр также становятся частью комплексного бьюти-визита. Их сочетают с укладкой, коррекцией бровей, макияжем и другими процедурами, чтобы создать завершенный образ за один день.

Макияж для повседневных образов и особых событий в LEO BEAUTY CLUB

В LEO BEAUTY CLUB выполняют профессиональный макияж для различных форматов мероприятий. Услуга охватывает дневные, вечерние, коктейльные и праздничные образы, а также макияж для невест.

Дневной макияж подходит для встреч, работы, фотосессий и других ситуаций, когда требуется завершенный образ с умеренными акцентами. Вечерний и коктейльный варианты предполагают более выразительное оформление глаз, губ и других черт лица в соответствии со стилем мероприятия.

Отдельное направление — свадебный макияж. Мастер работает над образом невесты с учётом причёски, стиля платья, формата церемонии и пожеланий клиентки. Комплексная подготовка помогает согласовать все детали и получить целостный результат.

Оформление бровей и ресниц в LEO BEAUTY CLUB

Для ухода за бровями и ресницами LEO BEAUTY CLUB предлагает коррекцию формы бровей, ламинирование и окрашивание бровей, ламинирование ресниц, окрашивание ресниц и Lash Botox.

Коррекция помогает придать бровям желаемую форму, а окрашивание делает их оттенок более выразительным. Во время ламинирования мастер работает с направлением волосков, благодаря чему брови приобретают более ухоженный вид. Результат зависит от естественной густоты, структуры волосков и выбранной техники.

Ламинирование ресниц направлено на формирование изгиба, а окрашивание подчеркивает их цвет. Lash Botox дополняет комплекс ухода за ресницами. Перед процедурой специалист учитывает чувствительность глаз и возможные реакции на косметические средства.

Оформление бровей и ресниц подходит как для регулярного ухода, так и для подготовки к праздникам, фотосессиям и другим важным событиям.

Косметология в LEO BEAUTY CLUB: очищение, пилинги и уход за кожей

Косметологическое направление LEO BEAUTY CLUB включает процедуры по очищению кожи, уходу за её текстурой и поддержанию ухоженного вида. В салоне проводят глубокое очищение лица, гидропилинг, химические пилинги, процедуры PRX-T33, уход Casmara и микротоковую терапию.

Глубокое очищение лица направлено на удаление загрязнений и избытка кожного сала. Техника процедуры подбирается в соответствии с типом и текущим состоянием кожи. Гидропилинг сочетает очищение и отшелушивание со специальными уходовыми средствами, помогая поддерживать гладкость и свежий вид лица.

Химические пилинги используются для контролируемого отшелушивания поверхностных слоев кожи. Состав и глубина воздействия зависят от индивидуальных особенностей, чувствительности кожи и косметологических задач. PRX-T33 — отдельная процедура, которую проводят после оценки состояния кожи и определения соответствующих показаний.

Протоколы ухода Casmara дополняют косметологическое направление. Также в салоне проводят микротоковую терапию, во время которой используют слабые электрические импульсы. Конкретную процедуру определяют в соответствии с потребностями кожи и рекомендациями специалиста.

Перед косметологическим уходом важно сообщить специалисту об аллергических реакциях, повышенной чувствительности, домашнем уходе и недавно проведенных процедурах. Это помогает подобрать подходящий протокол и учесть возможные ограничения.

Эстетическая медицина в LEO BEAUTY CLUB: консультации и индивидуальные протоколы

Направление эстетической медицины LEO BEAUTY CLUB включает консультации врачей, инъекционные процедуры и лифтинговые протоколы. В работе также применяются программы с использованием гиалуроновой кислоты.

Эти процедуры предполагают предварительную консультацию. Специалист оценивает индивидуальные особенности, уточняет запрос клиента, объясняет возможные варианты и определяет, имеются ли показания к конкретной методике.

Инъекционные процедуры и методики коррекции отдельных черт лица подбираются индивидуально. Перед проведением важно обсудить ожидаемый результат, противопоказания, возможные побочные реакции и рекомендации по восстановлению.

Для тех, кто впервые задумывается об эстетических процедурах, консультация помогает определить подходящий формат работы и получить информацию об особенностях выбранной методики.

Уход за телом в LEO BEAUTY CLUB: обертывания, моделирующий массаж и лимфодренаж

Направление ухода за телом в LEO BEAUTY CLUB включает обертывания AROSHA, моделирующий массаж, лимфодренажные и аппаратные процедуры.

Обертывания AROSHA входят в программы ухода за телом. Процедуры проводятся с использованием специализированных средств в соответствии с выбранным протоколом. Моделирующий массаж направлен на работу с контурами тела и внешним видом кожи. Лимфодренажные методики применяются в рамках соответствующих процедур ухода с учетом индивидуального состояния клиента.

Среди аппаратных технологий для тела — Endosphera и ICOONE, которые используют различные методы механического воздействия и массажа. Также в салоне используются системы Robolex и Ulfit — системы, предназначенные для процедур, направленных на коррекцию контуров тела и улучшение внешнего вида кожи.

Аппаратные методики отличаются принципом действия, показаниями и ограничениями. Перед началом курса специалист оценивает запрос клиента и определяет подходящий формат процедуры.

Аппаратная косметология в LEO BEAUTY CLUB: технологии для лица и тела

Отдельное направление LEO BEAUTY CLUB — аппаратная косметология. В работе используются технологии для очищения и ухода за кожей, коррекции её текстуры и тона, а также процедуры для тела. Оборудование распределено между филиалами салона в Киеве.

Для очищения и увлажнения кожи применяют HydraFacial. Это многоступенчатая процедура, сочетающая очищение, отшелушивание и нанесение уходовых средств. Её протокол адаптируется к потребностям кожи.

CooLifting сочетает охлаждение с направленной подачей сыворотки. Dermadrop использует технологию доставки активных косметических компонентов. Lase MD — фракционная лазерная технология, которую применяют в процедурах для работы с текстурой и тоном кожи.

Для коррекции пигментных изменений и видимых сосудистых проявлений используется Lumecca — система интенсивного импульсного света. Virtue RF сочетает микроигольную технологию с радиочастотным воздействием. Эти процедуры проводятся после оценки состояния кожи и определения показаний.

В салоне также работают с Geneo+ — системой комплексного ухода, которая сочетает несколько технологий, в частности радиочастотное воздействие, ультразвуковой уход и светодиодное освещение.

Для тела используют Endosphera Evolution, ICOONE, Robolex и Ulfit. Отдельное направление — лазерное удаление нежелательных волос с помощью Candela.

Также в LEO BEAUTY CLUB применяют Accuret для обработки отдельных кожных образований после профессиональной оценки. Такие процедуры требуют предварительной консультации и определения характера образования.

Комплексные бьюти-дни и подготовка к свадьбе в LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB организует комплексные бьюти-дни, в ходе которых несколько процедур объединяются в одном визите. Форматы включают программы на полдня, полный Signature Day и Bridal Signature Day для невест.

Комплексный уход позволяет совместить процедуры для волос, кожи, ногтей и макияж. Последовательность этапов планируется заранее, чтобы согласовать время и подготовить завершенный образ.

Особой координации требует свадебный день. Прическа, макияж и другие элементы образа должны соответствовать стилю невесты и гармонировать друг с другом. Предварительная организация помогает определить перечень процедур, продолжительность подготовки и время для каждого этапа.

Комплексные форматы также подходят для празднования дня рождения, фотосессий и других особых событий. Уединенное пространство и согласованная программа позволяют посвятить несколько часов уходу за собой без необходимости разделять процедуры на несколько визитов.

Как записаться в LEO BEAUTY CLUB в Киеве

LEO BEAUTY CLUB объединяет несколько направлений — от стрижек, окрашивания, маникюра и макияжа до косметологии, эстетической медицины и аппаратного ухода за лицом и телом. В салоне можно пройти отдельную процедуру или организовать комплексный визит в соответствии с собственными потребностями.

Косметологические и аппаратные процедуры подбираются с учётом индивидуальных особенностей. Перед записью специалист помогает определить подходящий формат ухода, объясняет особенности процедуры и её продолжительность. Инъекционные методики предусматривают предварительную консультацию специалиста.

Салон LEO BEAUTY CLUB расположен в Киеве по адресу: ул. Василия Липкивского, 16Б, ЖК «Квартет». Заведение работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

Телефон для записи: +38 099 444 38 45.

Instagram: @leobeautyclub.kyiv.

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