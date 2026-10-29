Качество воздуха в Киеве по районам: данные на 29 октября 2026 года

По состоянию на утро 29 октября в Киеве в основном отмечается хорошее качество воздуха, хотя на отдельных участках мониторинговые станции показывают умеренные значения. Отслеживать ситуацию в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR и Aqicn.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе, а не одно отдельное значение.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 29 октября 2026 года в целом в Киеве качество воздуха хорошее. В то же время показатели в отдельных районах могут меняться в течение дня.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Оболонском районе — 28 AQI. Самый высокий, умеренный уровень загрязнения наблюдается в Подольском и Святошинском районах — 61 AQI.

Карта Aqicn показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения.

Если показатели качества воздуха ухудшились, следует ограничить пребывание на улице и по возможности оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать жилье — после улучшения ситуации.

Рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха. В помещении следует уменьшить поступление загрязненного воздуха с улицы. При наличии очистителя воздуха его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.

Источник: Главком

Напомним, в Киеве 28 октября зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха на одной из улиц.

Ранее КГГА опровергла информацию о блэкауте в центре Киева.

В Соломенском районе Киева сгорели два автобуса.

Читай нас в