Качество воздуха в Киеве 11 октября: где самый низкий уровень загрязнения

По состоянию на утро 11 октября 2026 года качество воздуха в Киеве остается хорошим, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Самый низкий индекс загрязнения, согласно приведенным данным, зафиксирован в Днепровском районе.

Показатели различных сервисов могут несколько отличаться, поскольку они используют собственные сети станций мониторинга и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации важно учитывать общую динамику загрязнения и показатели конкретного района, а не ориентироваться только на одно значение.

Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные данные.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис собирает информацию из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых передает данные в режиме реального времени.

По данным на 07:00 11 октября 2026 года показатели в районах столицы были следующими:

Днепровский район — 26 AQI : самый низкий индекс среди приведённых значений.

Святошинский район — 41 AQI .

Соломенский район — 41 AQI.

Все указанные показатели соответствуют хорошему уровню качества воздуха. В то же время актуальные данные по Подольскому району в приведенной информации отсутствовали.

Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать данные с отдельных станций мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Показатели со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше индекс AQI, тем хуже качество воздуха. В то же время при сравнении показателей разных сервисов следует учитывать особенности их сетей мониторинга и методик расчета.

Если показатели загрязнения растут, рекомендуется соблюдать следующие правила:

Ограничить длительное пребывание на улице , особенно при высоком уровне загрязнения.

Закрыть окна и двери , чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в помещение.

По возможности использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя.

Избегать интенсивных физических нагрузок на улице , поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха.

Регулярно проверять показатели мониторинга и следить за собственным самочувствием.

Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Перед выходом на улицу им целесообразно проверять актуальные показатели качества воздуха.

Узнать актуальные показатели в разных частях столицы можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

Утром 9 октября качество воздуха в Киеве находилось на хорошем уровне — общий индекс составляет 37 AQI. В то же время показатели загрязнения различаются в зависимости от района и конкретного адреса. Проверить текущую ситуацию можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и Aqicn.

Накануне в пяти населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. Речь идет об Иванкове, Боярке, Вишневом, Обухове и Броварах.

Качество воздуха в Киеве резко изменилось: данные на 7 октября.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

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Утром 4 октября во время атаки с использованием дронов российский шахид взорвался на проезжей части Северного моста в Киеве.

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