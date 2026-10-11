Качество воздуха в Киеве 11 октября: где самый низкий уровень загрязнения
По состоянию на утро 11 октября 2026 года качество воздуха в Киеве остается хорошим, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Самый низкий индекс загрязнения, согласно приведенным данным, зафиксирован в Днепровском районе.
Показатели различных сервисов могут несколько отличаться, поскольку они используют собственные сети станций мониторинга и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации важно учитывать общую динамику загрязнения и показатели конкретного района, а не ориентироваться только на одно значение.
Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные данные.
Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис собирает информацию из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых передает данные в режиме реального времени.
По данным на 07:00 11 октября 2026 года показатели в районах столицы были следующими:
- Днепровский район — 26 AQI: самый низкий индекс среди приведённых значений.
- Святошинский район — 41 AQI.
- Соломенский район — 41 AQI.
Все указанные показатели соответствуют хорошему уровню качества воздуха. В то же время актуальные данные по Подольскому району в приведенной информации отсутствовали.
Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать данные с отдельных станций мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.
ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Показатели со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.
Чем выше индекс AQI, тем хуже качество воздуха. В то же время при сравнении показателей разных сервисов следует учитывать особенности их сетей мониторинга и методик расчета.
Если показатели загрязнения растут, рекомендуется соблюдать следующие правила:
- Ограничить длительное пребывание на улице, особенно при высоком уровне загрязнения.
- Закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в помещение.
- По возможности использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя.
- Избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха.
- Регулярно проверять показатели мониторинга и следить за собственным самочувствием.
Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Перед выходом на улицу им целесообразно проверять актуальные показатели качества воздуха.
Узнать актуальные показатели в разных частях столицы можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.
Утром 9 октября качество воздуха в Киеве находилось на хорошем уровне — общий индекс составляет 37 AQI. В то же время показатели загрязнения различаются в зависимости от района и конкретного адреса. Проверить текущую ситуацию можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и Aqicn.
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