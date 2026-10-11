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Новости Киев

Качество воздуха в Киеве 11 октября: где самый низкий уровень загрязнения

UA NEWS 11 Октября 2026 09:30
Качество воздуха в Киеве 11 октября: где самый низкий уровень загрязнения

По состоянию на утро 11 октября 2026 года качество воздуха в Киеве остается хорошим, а станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения. Самый низкий индекс загрязнения, согласно приведенным данным, зафиксирован в Днепровском районе. 

Показатели различных сервисов могут несколько отличаться, поскольку они используют собственные сети станций мониторинга и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации важно учитывать общую динамику загрязнения и показатели конкретного района, а не ориентироваться только на одно значение.

Качество воздуха может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице стоит проверять актуальные данные.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис собирает информацию из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых передает данные в режиме реального времени.

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По данным на 07:00 11 октября 2026 года показатели в районах столицы были следующими:

  • Днепровский район — 26 AQI: самый низкий индекс среди приведённых значений.
  • Святошинский район — 41 AQI.
  • Соломенский район — 41 AQI.

Все указанные показатели соответствуют хорошему уровню качества воздуха. В то же время актуальные данные по Подольскому району в приведенной информации отсутствовали.

Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать данные с отдельных станций мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

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ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность воздуха. Показатели со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI.

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Чем выше индекс AQI, тем хуже качество воздуха. В то же время при сравнении показателей разных сервисов следует учитывать особенности их сетей мониторинга и методик расчета.

Если показатели загрязнения растут, рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • Ограничить длительное пребывание на улице, особенно при высоком уровне загрязнения.
  • Закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в помещение.
  • По возможности использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя.
  • Избегать интенсивных физических нагрузок на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха.
  • Регулярно проверять показатели мониторинга и следить за собственным самочувствием.

Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Перед выходом на улицу им целесообразно проверять актуальные показатели качества воздуха.

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Узнать актуальные показатели в разных частях столицы можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

Утром 9 октября качество воздуха в Киеве находилось на хорошем уровне — общий индекс составляет 37 AQI. В то же время показатели загрязнения различаются в зависимости от района и конкретного адреса. Проверить текущую ситуацию можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и Aqicn.

Накануне в пяти населенных пунктах Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха. Речь идет об Иванкове, Боярке, Вишневом, Обухове и Броварах.

Качество воздуха в Киеве резко изменилось: данные на 7 октября.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

Ранее в Киеве отремонтировали поврежденный дроном Северный мост.

Утром 4 октября во время атаки с использованием дронов российский шахид взорвался на проезжей части Северного моста в Киеве.

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