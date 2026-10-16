Качество воздуха в Киеве 16 октября: где чище всего и как проверить уровень загрязнения

По состоянию на утро 16 октября 2026 года в Киеве сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения, а общий индекс качества атмосферного воздуха составляет 12 AQI. При этом показатели могут отличаться в зависимости от района столицы и меняться в течение дня.

Проверить актуальную ситуацию киевляне могут с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn, которые отображают данные мониторинга на интерактивных картах.

По данным SaveEcoBot, по состоянию на 8:00 16 октября общий индекс качества воздуха в столице составлял 12 AQI, что соответствует хорошему уровню. При таких показателях влияние загрязнения на здоровье людей минимально.

Согласно информации, приведённой в данных мониторинга, самый низкий индекс зафиксировали в Деснянском районе — 9 AQI. Самый высокий показатель среди указанных районов был в Святошинском районе — 17 AQI.

Следует учитывать, что данные отдельных станций могут отличаться. Это связано с расположением оборудования, составом сетей мониторинга и методами обработки информации.

Для отслеживания уровня загрязнения можно воспользоваться несколькими онлайн-сервисами.

SaveEcoBot собирает данные из сети станций мониторинга атмосферного воздуха и отображает показатели на интерактивной карте. Сервис позволяет просматривать информацию по различным районам столицы.

ЛУН «Город AIR» отображает данные о концентрации мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также о температуре и влажности воздуха. Показатели станций можно просмотреть на карте в формате индекса качества воздуха AQI.

Aqicn показывает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать данные отдельных станций мониторинга. Шкала сервиса охватывает уровни от хорошего до опасного загрязнения.

В то же время показатели разных сервисов могут не совпадать полностью, поскольку они используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и информацию со станций, расположенных поблизости.

Ситуация может меняться в течение дня, поэтому перед длительным пребыванием на улице следует проверять актуальные показатели.

Если уровень загрязнения растет, рекомендуется:

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе ;

избегать интенсивных физических нагрузок на улице;

по возможности закрыть окна и двери, если наружный воздух загрязнён;

использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя, если он имеется;

следить за обновлениями на картах мониторинга.

Особенно внимательными следует быть детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В случае ухудшения самочувствия следует уменьшить воздействие возможных загрязнителей и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью.

Итак, утром 16 октября качество воздуха в Киеве оценивается как хорошее, однако для получения актуальной информации о конкретном районе следует регулярно проверять данные мониторинговых сервисов.

По состоянию на утро 15 октября 2026 года в Киеве сохранялся хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения атмосферы, хотя показатели в разных районах столицы различаются. Узнайте, где воздух самый чистый и как проверять его качество в режиме реального времени с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

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