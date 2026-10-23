Качество воздуха в Киеве 23 октября местами ухудшилось

По состоянию на утро 23 октября 2026 года в Киеве преобладает умеренный уровень загрязнения воздуха, однако в отдельных районах зафиксированы вредные показатели. Ситуация с качеством воздуха различается в зависимости от района города.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Система собирает данные из сети онлайн-станций мониторинга.

По состоянию на 07:00 23 октября 2026 года в целом качество воздуха в Киеве хорошее. В то же время в отдельных районах зафиксированы более высокие показатели загрязнения.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Деснянском районе — 27 AQI. В Соломенском и Святошинском районах показатели составили 85 и 71 AQI соответственно.

Самый высокий показатель зафиксирован на улице Ивана Пулюя, 1 — 169 AQI.

Повышенные показатели также зафиксированы на проспекте Академика Глушкова, 2К12, и проспекте Европейского Союза — 108 AQI.

Карта Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение индекса, тем выше уровень загрязнения.

Если показатели загрязнения растут, следует ограничить пребывание на улице и, по возможности, оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать помещение — после улучшения ситуации.

Также рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе. В помещении следует уменьшить поступление загрязненного воздуха с улицы. При наличии очистителя воздуха его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.

Источник: Главком

Напомним, Южный мост в Киеве открыли для движения в обоих направлениях.

До этого 22 октября около 11:00 в Киеве остановили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях.

Ранее РФ атаковала Южный мост в Киеве во время движения метро.

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