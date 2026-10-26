Качество воздуха в Киеве 26 октября местами ухудшилось

По состоянию на утро 26 октября 2026 года в Киеве преобладает умеренный уровень качества воздуха, однако в отдельных районах зафиксированы вредные показатели.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе, а не одно отдельное значение.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 26 октября 2026 года в целом качество воздуха в Киеве хорошее. В то же время показатели в отдельных районах могут меняться в течение дня.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Печерском районе — 21 AQI. В Соломенском и Подольском районах зафиксирован умеренный уровень загрязнения — 81 и 59 AQI соответственно.

Самый высокий уровень загрязнения зафиксирован на улице Ивана Пулюя, 1 — 264 AQI, что соответствует очень вредному уровню.

Умеренный уровень загрязнения зафиксирован, в частности, по следующим адресам: улица Григоровича-Барского, 5 — 66 AQI, улица Туровская, 28 — 59 AQI, проспект Академика Глушкова, 2К12 — 56 AQI и Владимирский спуск — 51 AQI.

Карта Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения.

Если качество воздуха ухудшилось, следует ограничить пребывание на улице и по возможности оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать помещение — после улучшения ситуации.

Также рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха. В помещении следует уменьшить поступление загрязненного воздуха с улицы. При наличии очистителя воздуха его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.

Источник: Главком

Напомним, в Киеве обещают создать более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации.

Вечером 25 октября в трех районах Киева отключилось электричество из-за аварии.

В Киеве днем раздались взрывы на фоне атаки российских войск реактивными беспилотниками.

Читай нас в