Качество воздуха в Киеве 27 октября: где наблюдается опасное загрязнение и как проверить показатели

По состоянию на утро 27 октября 2026 года общая ситуация с качеством воздуха в Киеве остается относительно удовлетворительной, однако на отдельных мониторинговых станциях были зафиксированы вредные и опасные показатели. В частности, на улице Ивана Пулюя уровень загрязнения достиг 367 AQI.

Следить за изменениями в режиме реального времени можно с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Город AIR и Aqicn.

Данные разных сервисов могут отличаться, поскольку они используют собственные сети станций мониторинга и методики обработки информации. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать показатели в конкретном районе и их динамику в течение дня.

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Система собирает данные из сети онлайн-станций мониторинга.

Согласно информации, приведенной в сообщении, по состоянию на 07:00 27 октября самые низкие из указанных показателей зафиксировали в Дарницком и Деснянском районах — по 77 AQI. В Соломенском районе уровень составлял около 95 AQI, однако на одной из станций был зафиксирован значительно более высокий показатель.

В частности, приведены следующие данные:

улица Ивана Пулюя, 1 — 367 AQI ;

улица Игоря Турчина, 11 — 154 AQI;

проспект Академика Глушкова, 2К12 — 153 AQI;

улица Рональда Рейгана, 9Г — 152 AQI;

улица Щусева, 21 — 151 AQI.

Проверить актуальные показатели можно на карте SaveEcoBot.

Сервис Aqicn показывает индекс качества воздуха на отдельных станциях мониторинга и позволяет следить за изменениями в режиме реального времени.

ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также отображает температуру и влажность. Данные станций можно просматривать на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше индекс AQI, тем сильнее загрязнено воздух. В то же время показатели отдельной станции не обязательно отражают ситуацию во всем районе, поэтому перед выходом на улицу стоит проверить данные вблизи своего местонахождения.

Если мониторинговые станции фиксируют высокий уровень загрязнения, следует соблюдать несколько рекомендаций:

Ограничить длительное пребывание на улице , особенно вблизи мест с высокими показателями загрязнения.

Сократить интенсивные физические нагрузки на улице, поскольку во время активности человек вдыхает больше воздуха.

При значительном загрязнении закрыть окна и двери, чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в помещение.

Если есть очиститель воздуха, использовать его в соответствии с инструкцией производителя.

Следить за обновлениями мониторинговых сервисов и возобновлять проветривание, когда наружный воздух станет чище.

Особенно внимательными следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Если появляются одышка, выраженный кашель или другие необычные симптомы, следует прекратить пребывание в зоне загрязнения и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Поскольку качество воздуха может меняться в течение дня, перед длительным пребыванием на улице рекомендуется проверять актуальные данные мониторинга.

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