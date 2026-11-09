Качество воздуха в Киеве 9 ноября: где чище всего и что показывают станции мониторинга

В Киеве по состоянию на утро 9 ноября сохраняется хороший уровень качества воздуха. Станции мониторинга не фиксируют значительного загрязнения, хотя показатели в разных районах столицы несколько различаются.

Где сейчас самый чистый воздух и как отслеживать его состояние в режиме реального времени с помощью сервисов SaveEcoBot, ЛУН Мисто AIR и Aqicn.

Показатели на разных интерактивных картах могут отличаться. Это связано с тем, что сервисы используют собственные сети станций мониторинга и методики обработки информации.

Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику загрязнения и данные по конкретному району, а не ориентироваться только на одно значение.

Качество воздуха может меняться в течение дня. Поэтому перед длительным пребыванием на улице рекомендуется проверять актуальные показатели.

Качество воздуха в Киеве: данные SaveEcoBot

Интерактивная карта SaveEcoBot отображает уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис собирает информацию из сети онлайн-станций мониторинга, часть которых передает данные в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 9 ноября 2026 года общий уровень качества воздуха в Киеве оценивается как хороший.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Оболонском и Соломенском районах — 24 AQI. Самый высокий показатель среди перечисленных районов наблюдается в Святошинском районе — 48 AQI. При этом он также соответствует хорошему уровню качества воздуха.

Как проверить качество воздуха через Aqicn и ЛУН Город AIR

Карта Aqicn позволяет отслеживать индекс качества воздуха в режиме реального времени и просматривать показатели отдельных станций мониторинга. Сервис использует шкалу, охватывающую уровни от «хорошего» до «опасного» загрязнения.

Система ЛУН Город AIR измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также отображает температуру и влажность воздуха. Данные со станций представлены на интерактивной карте в формате AQI.

Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения воздуха.

Если показатели загрязнения растут, следует ограничить пребывание на открытом воздухе и, по возможности, оставаться в помещении.

В частности, рекомендуется:

закрыть окна и двери , чтобы уменьшить попадание загрязненного воздуха в дом;

избегать интенсивных физических нагрузок на улице, ведь во время активности человек вдыхает больший объем воздуха;

при наличии использовать очиститель воздуха в соответствии с инструкцией производителя;

проветривать помещение после улучшения ситуации и снижения уровня загрязнения.

Особую осторожность следует проявлять людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям. Им рекомендуется внимательно следить за показателями мониторинга и собственным самочувствием.

По состоянию на утро 6 ноября в Киеве в целом фиксировалось хорошее качество воздуха, хотя в отдельных районах мониторинговые станции показывают умеренно более высокие значения индекса загрязнения. Лучшие показатели зафиксированы в Печерском и Деснянском районах, тогда как самый высокий индекс среди приведенных данных — в Святошинском.

По состоянию на утро 4 ноября 2026 года в столице в целом фиксировалось хорошее качество воздуха. В то же время на отдельных участках Киева мониторинговые станции показывают умеренный уровень загрязнения.

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