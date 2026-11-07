Киев не сможет полностью заменить электротранспорт автобусами, заявили в КМВА

В столице не хватает автобусов, чтобы заменить весь электротранспорт, маршруты которого приостанавливаются. Об этом 7 ноября сообщил временно исполняющий обязанности начальника КМВА Андрей Ткачев в эфире телевидения, отвечая на вопрос о возможностях автобусного сообщения.

«Мы оперативно и быстро реагируем на эту ситуацию, но действительно, автобусным парком перекрыть весь электротранспорт — это невозможно. Также понимаем, что у нас через Южный мост сейчас не проходит зеленая ветка метро, поэтому туда направили достаточно большое количество автобусов для дублирования этого маршрута», — сказал он.

Ткачев добавил, что бывают и перебои в работе метро из-за скачков напряжения.

«Приходится оперативно реагировать, менять маршруты, перебрасывать автобусы в нужные места и так далее. Но мы быстро реагируем на все эти ситуации», — заверил глава КМВА.

В то же время он напомнил, что сейчас во всех районах Киева уже работают «Пункты несокрушимости». Ткачев сообщил, что их в столице сейчас более 1500, из них 700 — это ответственный бизнес.

«Там можно подзарядиться и согреться при необходимости. Также по поручению Президента мы очень быстро вместе с ДТЭК и Национальной полицией следим за ситуацией там, где отсутствует электро- или водоснабжение более суток, и оперативно выезжаем с аварийными бригадами, проводим ремонт, потому что понимаем, что из-за скачков напряжения бывают случаи, когда выбиваются какие-то автоматические выключатели, они перегорают и так далее. Это нужно быстро устранять», — сказал глава КГВА, сообщает Укринформ.

Ранее Зеленский распорядился подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве.

Напомним, что российские террористические войска ночью 7 ноября нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате ночной атаки были повреждены дорожное покрытие путепровода, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач.

Из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

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