26 ноября 2026 года депутаты Киевсовета выступили за отставку главы Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова. Мэр города Виталий Кличко поручил подготовить официальное обращение Киевсовета к президенту Украины.

Вопрос о необходимости увольнения Бахматова на пленарном заседании горсовета поднял депутат от партии УДАР Дмитрий Белоцерковец. По его словам, инициативу поддерживают депутаты Киевсовета, представляющие Деснянский район.

«С момента назначения Бахматова главой РГА наблюдается критическая ситуация во взаимоотношениях руководства Деснянского района Киева с жителями и общественностью, ветеранами и коллективами. Даже уполномоченный по делам ветеранов города Киева обращался ко мне по поводу неадекватного поведения господина Бахматова», — рассказал Дмитрий Белоцерковец.

Депутат также подчеркнул, что полноценного и системного взаимодействия главы райгосадминистрации с общественностью нет, зато возникают многочисленные конфликты. Он поставил под сомнение управленческие качества Максима Бахматова и его способность надлежащим образом исполнять обязанности главы района.

Мэр объяснил, что назначение и увольнение глав районных государственных администраций относится к полномочиям высшего руководства государства. Поэтому Киевсовет не может самостоятельно принять решение об увольнении Бахматова.

В то же время Кличко поддержал подготовку официального обращения к главе государства.

«Я прошу подготовить официальное обращение Киевсовета к главе государства о необходимости уволить Бахматова», — заявил Виталий Кличко.

Инициатива депутатов связана с жалобами жителей Деснянского района и представителей ветеранского сообщества на взаимодействие с руководством РГА.

Обращение Киевсовета к президенту должно официально поднять вопрос о кадровом решении в отношении Максима Бахматова на уровне центральной власти. До сих пор городской совет официально не обращался в Офис президента с требованием рассмотреть вопрос о его увольнении.

Таким образом, дальнейшее решение о пребывании Бахматова в должности будет зависеть от руководства государства.

Соответствующее обращение они инициировали в связи с жалобами жителей района, в частности представителей ветеранского сообщества.

Ранее журналисты проекта «Спецкор» вновь посетили Деснянскую районную государственную администрацию Киева, чтобы пообщаться с ее главой Максимом Бахматовым. На этот раз они хотели выяснить, почему в адрес редакции и её журналистов звучат обвинения и нецензурная лексика, а также задать вопросы о доходах и имуществе чиновника.

В случае дальнейших российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев может столкнуться с серьезными перебоями в работе коммунальных систем. На левом берегу столицы наибольшие риски связаны с отоплением, тогда как на правом — с водоснабжением.

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