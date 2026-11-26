26 ноября Киевский городской совет внес изменения в бюджет столицы на 2026 год. Более 1,4 млрд грн будет направлено на поддержку Сил обороны, ещё почти 2 млрд грн — на важные инфраструктурные проекты, в частности на строительство дополнительных переправ через Днепр. Также депутаты увеличили финансирование помощи военным и их семьям и приняли решение в пользу сохранения Литературного сквера.

Одним из главных приоритетов городского бюджета остается поддержка украинских военных. На нужды Сил обороны предусмотрено более 1,4 млрд грн. Эти средства будут перечислены из бюджета Киева в государственный бюджет в виде прямой субвенции.

Еще почти 2 млрд грн заложили на стратегически важные инфраструктурные проекты. Среди них — строительство дополнительных переправ через Днепр и развитие транспортной инфраструктуры столицы. Эти проекты должны усилить транспортные возможности города и помочь решить важные инфраструктурные задачи.

Больше средств на помощь военным и их семьям

Киевсовет также решил увеличить финансирование городской программы поддержки защитников и защитниц Украины, членов их семей и семей погибших военных. В 2027 году на адресную материальную помощь дополнительно предусмотрено почти 249 млн грн. Эти средства должны пойти на выплаты военным и их близким.

Отдельно 70 млн грн направят на частичную компенсацию расходов на отдых и оздоровление защитников и членов их семей. Деньги выделят путем перераспределения средств городской программы. Помощь будет оказываться в 2026–2027 годах.

Литературный сквер удалось защитить от застройки

Еще одним важным вопросом заседания стало будущее Литературного сквера. Киевсовет поддержал передачу части его территории коммунальному объединению «Киевзеленбуд». Это решение должно помочь сохранить и должным образом содержать эту часть сквера. В то же время предложение передать другой земельный участок под застройку не набрало необходимого количества голосов. По информации, обнародованной по итогам заседания, ни один депутат фракции «Слуга народа» не поддержал это решение.

Таким образом, в ходе пленарного заседания депутаты приняли изменения в бюджет, предусмотрели дополнительные средства на поддержку военных и их семей, а также не поддержали передачу части территории Литературного сквера под застройку. Об этом сообщил председатель бюджетной комиссии.

Зимой в столице возможны серьёзные перебои с водой. В худшем случае её будут подавать по графику — 3 часа с водой и 8 часов без, заявил председатель Деснянской РГА Бахматов.

Депутат Киевсовета Виктория Пташник раскритиковала возможное включение Владимира Бондаренко в комиссию по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции. 26 ноября она заявила, что считает такое решение циничным, ведь ранее Бондаренко фигурировал в истории с обнародованными разговорами Дениса Комарницкого. Пташник также напомнила, что на записях обсуждалась повестка дня Киевсовета.

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