В понедельник, 23 ноября, в Киевской области чтят память жертв российского удара, нанесенного накануне. О введении Дня траура сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

В знак скорби и памяти в Киевской области будут приспущены государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена.

«Прошу отнестись к этому с уважением и пониманием, а также ограничить громкое воспроизведение музыки в области», — отметил начальник КОВА Тимур Ткаченко.

Напомним, что 22 ноября в Киевской области, во время очередной атаки РФ, БПЛА нанес удар по многоэтажному дому в поселке Димер. В здании обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Под завалами остались люди. Поиски ведут спасатели, кинологические группы и другие специалисты, развернут штаб помощи жителям.

Около 12 часов из-под завалов разрушенного подъезда извлекли тело женщины. На тот момент без вести пропавшими считались 15 человек, среди них двое детей: 12-летняя девочка и семилетний мальчик.

Источник: КОВА

Напомним, в Вишневом возросло число жертв российского удара по супермаркету. Число погибших в результате российского удара по супермаркету Novus в Вишневом Бучанского района Киевской области вечером 22 ноября возросло до двух человек, ещё восемь получили ранения.

В воскресенье вечером, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области. Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще трое гражданских лиц получили ранения. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вишгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

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