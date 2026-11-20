В Киеве возобновляет работу кольцевая электричка, которая поможет пассажирам добраться с левого берега на правый и в обратном направлении. Пригородные поезда в столице и области также продолжают курсировать, сообщила 20 ноября «Укрзализныця».

В компании отметили, что движение железнодорожного транспорта продолжается, несмотря на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак. При этом железнодорожники соблюдают усиленные меры безопасности, а в случае угрозы для пассажиров и сотрудников проводят эвакуацию.

Из-за воздушных угроз ряд поездов задерживается. Актуальную информацию об отклонениях от расписания «Укрзализныця» публикует на специальном сайте: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Кроме того, в результате российских ударов повреждены отдельные участки железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожники уже работают над их восстановлением, отмечает «Укрзализныця».

Напомним, в Киеве из-за отключения электроэнергии остановились троллейбусы в трех районах.

Напомним, воздушная тревога в Киеве продолжается уже около шести часов.

На этом фоне стало известно, что российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

В Киеве в результате российского обстрела поврежден центральный корпус университета Драгоманова.

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