Утром 25 ноября из-за угрозы с воздуха движение кольцевой электрички было временно приостановлено в обоих направлениях. В настоящее время поезда вновь курсируют по маршруту, однако из-за вынужденного перерыва в расписании сохраняются задержки.

Какие рейсы в настоящее время курсируют с задержками:

Б02 Святошин — Вокзальная — Дарница курсирует со станции Киев-Волынский с задержкой 39 мин.

A02 Святошин — Почайна — Дарница курсирует со станции Берестейская с задержкой 37 мин.

Д01 Почайна — Дарница — Выдубичи курсирует со станции Почайна с задержкой 35 мин.

А01 Дарница — Вокзальная — Святошин курсирует со станции Березняки с задержкой 46 мин.

Б04 Святошин — Вокзальная — Дарница курсирует со станции Святошин с задержкой 35 мин.

Б02 Дарница — Почайна — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 35 мин.

Б05 Святошин — Вокзальная — Дарница курсирует со станции Святошин с задержкой 7 мин.

А02 Дарница — Вокзальная — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 34 мин.

А04 Святошин — Почайна — Дарница курсирует со станции Святошин с задержкой 43 мин.

Б03 Дарница — Почайна — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 21 мин.

А03 Дарница — Вокзальная — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 16 мин.

Б04 Дарница — Почайна — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 23 мин.

Пассажиров просят соблюдать осторожность во время остановок по соображениям безопасности и находиться на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях.

Источник: Kyiv City Express

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