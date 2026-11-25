Киевская городская электричка возобновила движение после тревоги, но поезда задерживаются
Утром 25 ноября из-за угрозы с воздуха движение кольцевой электрички было временно приостановлено в обоих направлениях. В настоящее время поезда вновь курсируют по маршруту, однако из-за вынужденного перерыва в расписании сохраняются задержки.
Какие рейсы в настоящее время курсируют с задержками:
- Б02 Святошин — Вокзальная — Дарница курсирует со станции Киев-Волынский с задержкой 39 мин.
- A02 Святошин — Почайна — Дарница курсирует со станции Берестейская с задержкой 37 мин.
- Д01 Почайна — Дарница — Выдубичи курсирует со станции Почайна с задержкой 35 мин.
- А01 Дарница — Вокзальная — Святошин курсирует со станции Березняки с задержкой 46 мин.
- Б04 Святошин — Вокзальная — Дарница курсирует со станции Святошин с задержкой 35 мин.
- Б02 Дарница — Почайна — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 35 мин.
- Б05 Святошин — Вокзальная — Дарница курсирует со станции Святошин с задержкой 7 мин.
- А02 Дарница — Вокзальная — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 34 мин.
- А04 Святошин — Почайна — Дарница курсирует со станции Святошин с задержкой 43 мин.
- Б03 Дарница — Почайна — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 21 мин.
- А03 Дарница — Вокзальная — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 16 мин.
- Б04 Дарница — Почайна — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 23 мин.
Пассажиров просят соблюдать осторожность во время остановок по соображениям безопасности и находиться на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях.
Источник: Kyiv City Express
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