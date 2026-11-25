Киберполицейские столицы и следователи Голосеевского управления полиции разоблачили группу лиц, которая с начала года по сентябрь 2026 года под видом курьеров незаконно похищала из торговых сетей продукты питания, алкоголь и табачные изделия через поддельные учетные записи службы доставки, нанеся ущерб в размере не менее 400 тысяч гривен.

Схему организовал 28-летний уроженец Днепропетровской области с опытом работы в службе доставки, который создал поддельное приложение и привлек к махинации нескольких студентов киевских вузов, используя для конспирации банковские карты «дропов».

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В ходе шести обысков в Киеве, Киевской, Винницкой областях и Днепре правоохранители изъяли 26 мобильных телефонов, компьютерную технику, почти 1200 SIM-карт, более 233 тысяч гривен, 2500 долларов и фирменные рюкзаки курьеров. Организатору и трём его сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины (грозит до 8 лет лишения свободы): одного фигуранта задержали, трём суд назначил домашний арест, а ещё одному — личное обязательство.

Источник: сообщение полиции Киева.

Ранее Национальная полиция разоблачила семерых подозреваемых, которые, по версии следствия, завоевывали доверие одиноких пожилых людей, чтобы завладеть их недвижимостью, а также присвоили более 2 млн грн государственной компенсации на приобретение жилья для военнослужащих.

В Тернополе мошенник представился полицейским и выманил у пенсионерки более 30 тысяч гривен.

Ранее в Закарпатье двух участников преступной группировки, которая вымогала у предпринимателей и местных жителей миллионы гривен и долларов за вымышленные долги и возможность вести бизнес, приговорили к длительному тюремному заключению. Соорганизатор получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а один из исполнителей — 7 лет и 6 месяцев.

Ранее в Ивано-Франковской области разоблачили троих молодых жителей Коломыйского района, которые, по данным следствия, похитили почти 645 тысяч гривен с банковских счетов 16 украинцев. Среди подозреваемых — несовершеннолетний, а среди потерпевших — трое военнослужащих.

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