Киевской больнице № 18 могут вернуть историческое название в честь Святого Владимира

Комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения поддержала возвращение Киевской городской клинической больнице № 18 её исторического названия — больница Святого Владимира. Теперь соответствующую инициативу должны рассмотреть на следующих этапах принятия решения.

Кроме того, депутаты одобрили оказание материальной помощи киевлянам со спинальной мышечной атрофией (СМА) и обновили устав городского центра медицинской статистики.

Комиссия поддержала проект решения о переименовании КНП «Киевская городская клиническая больница № 18» в Киевскую городскую клиническую больницу Святого Владимира. Инициативу выдвинул трудовой коллектив учреждения с целью восстановления его исторического названия.

История больницы началась в 1885 году, когда в Киеве были созданы факультетские клиники Университета Святого Владимира (ныне — Киевского национального университета имени Тараса Шевченко). Это была первая университетская больница города, где сочетались медицинское образование, научные исследования и клиническая практика.

Сегодня учреждение работает круглосуточно, оказывая помощь как гражданским лицам, так и военным. В структуре больницы функционируют хирургия, реанимация, инсультный центр, отделения паллиативной помощи, онкологии, гинекологии, физической и реабилитационной медицины.

Комиссия также поддержала обновление устава Киевского городского информационно-аналитического центра медицинской статистики. В частности, отдельным направлением работы центра определено функционирование информационно-справочной службы в сфере здравоохранения с телефонной линией для предоставления информационных, консультационных и координационных услуг пациентам.

На базе центра уже заработали новые цифровые ресурсы:

Телефонная линия: (044) 451-0-451

Telegram-бот: «Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева»

С помощью этих ресурсов жители столицы могут получить информацию о муниципальных медицинских учреждениях, доступных услугах и записаться на прием к выбранному специалисту.

«Цифровизация медицинской отрасли — это прежде всего удобство и доступность услуг для пациентов. Мы развиваем сервисы, которые помогают киевлянам быстро находить нужную информацию и ориентироваться в системе здравоохранения столицы... Наша цель — сделать взаимодействие пациента с медицинской системой максимально простым, понятным и доступным», — отметила директор Департамента здравоохранения города Киева Татьяна Мостепан.

Отдельно комиссия одобрила решение о предоставлении единовременной материальной помощи совершеннолетним киевлянам с редким заболеванием – спинальной мышечной атрофией (СМА). Средства будут направлены на частичную компенсацию стоимости аппаратов неинвазивной вентиляции легких, которые пациенты приобрели самостоятельно.

Источник: Департамент здравоохранения города Киева

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