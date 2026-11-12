«Киевводоканал» объяснил задержку с появлением воды после восстановления электроснабжения

Вода в домах киевлян появляется не сразу после восстановления электроснабжения из-за сложного технологического процесса. Чтобы возобновить подачу воды в сети протяженностью более 7 тысяч километров и поднять её на высоту свыше 100 метров для отдельных районов правобережья, специалисты должны последовательно запустить насосное оборудование, наполнить резервуары и трубопроводы, стабилизировать давление, а при необходимости — устранить повреждения, вызванные перепадами напряжения.

С начала ноября энергосистема Киева подверглась уже 20 российским атакам, в результате чего водопроводные объекты столицы обесточивались около 200 раз. Для поддержания работы системы в аварийных ситуациях предприятие использует 108 генераторов мощностью от 15 кВт до 2 МВт, а также построенный резервный водозабор, что позволяет восстанавливать водоснабжение даже после самых масштабных отключений электроэнергии менее чем за сутки.

Источник: ЧАО «АК «Киевводоканал».

В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала». В связи с этим водоснабжение в городе временно отсутствует в некоторых районах, на Левом берегу оно уже восстанавливается.

Система водоснабжения и водоотведения Киева лишь частично готова к аварийным ситуациям. Несмотря на получение более 100 генераторов, резервное оборудование не может полностью заменить централизованное электроснабжение, поэтому риски перебоев в работе системы остаются.

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