Кличко отверг обвинения Зеленского в отношении подготовки Киева к зиме
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику президента Владимира Зеленского относительно готовности столицы к отопительному сезону и возможных проблем с электро- и водоснабжением.
Кличко заявил, что с весны в городе работает энергетический штаб с участием экспертов, практиков и ученых. Он разработал планы действий для различных сценариев.
Также мэр обвинил центральную власть в том, что она месяцами задерживала городские инициативы. По его словам, никакие защитные сооружения не смогут уберечь инфраструктуру от массированных прямых попаданий ракет и дронов.
Кличко подчеркнул, что при нынешней интенсивности российских атак стабильная работа критически важных объектов возможна только при условии их полного прикрытия системами ПВО.
Источник: Виталий Кличко (Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ликвидации последствий российских ударов, восстановлению энергоснабжения и ситуации в регионах. Наиболее сложной остается ситуация в Киеве, где люди и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды.
Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство «Киевводоканала» может быть сменено, если предприятие не ускорит работу в условиях проблем с энергоснабжением в столице. По его словам, коммунальные службы должны действовать оперативнее, ведь Киев переживает сложный период из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что неоднократно предлагал президенту Владимиру Зеленскому лично обсудить насущные проблемы столицы, однако ответа не получил.