Система теплоснабжения столицы работает в штатном режиме, несмотря на многочисленные повреждения сетей. В настоящее время в Киеве круглосуточно работают 38 аварийных бригад «Киевтеплоэнерго», которые ежедневно устраняют 40–50 повреждений.

По словам Виталия Кличко, большинство аварий, возникших во время запуска централизованного отопления, уже устранены.

В частности, полностью подключили жилые дома в микрорайонах Теремки-1 и Теремки-2, где реализуется проект резервного теплоснабжения.

На прошлой неделе ремонтные работы также проводились на Виноградаре для восстановления нормативных параметров теплоносителя, а повреждения теплосети на проспекте Науки были устранены. Из-за ремонта там временно приостановили отопление в 30 домах, но в настоящее время подача теплоносителя восстановлена.

В то же время мэр подчеркнул, что значительное количество аварий и нехватка работников создают серьезную нагрузку на ремонтные бригады, что может повлиять на сроки устранения повреждений.

В Киеве также подготовлено более 1500 пунктов обогрева общей вместимостью почти 194 тысячи человек, среди них 101 опорный пункт, рассчитанный на длительное пребывание 41 тысячи человек.

Источник: Виталий Кличко.

В столице будут работать более 1500 пунктов обогрева, рассчитанных почти на 194 тысячи человек. Об этом 27 ноября сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, Киев готовится к длительному отсутствию света, тепла и воды.

В случае дальнейших российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев может столкнуться с серьезными перебоями в работе коммунальных систем. На левом берегу столицы наибольшие риски связаны с отоплением, тогда как на правом — с водоснабжением.

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