Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях и не пользоваться общественным транспортом из-за затруднений с движением между правым и левым берегами.

После российской атаки повреждения получили сразу несколько мостов. На Подольском мостовом переходе движение с правого на левый берег утром перекрывали, но днем возобновили.

На Дарницком мосту специалисты оценивают масштабы повреждений, а на Южном мосту движение остается ограниченным.

Также мэр рекомендовал учреждениям и предприятиям по возможности временно перевести сотрудников на удаленную работу.

По словам Кличко, во время ночной и утренней атаки оккупанты наносили удары по критически важной инфраструктуре. Из-за этого в некоторых районах столицы возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением услуг.

Источник: Виталий Кличко

В Киеве по состоянию на 14:03 пятницы, 20 ноября, возобновили движение по Подольскому мостовому переходу.

Напомним, в Киеве 20 ноября ввели ограничения на движение по мостам.

В Киеве сегодня, 20 ноября, временно ограничили движение транспорта по Подольскому мостовому переходу в направлении с правого на левый берег, а также по одной из улиц в Подольском районе.

Ранее в сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.



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