Кличко призвал киевлян не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях и не пользоваться общественным транспортом из-за затруднений с движением между правым и левым берегами.
После российской атаки повреждения получили сразу несколько мостов. На Подольском мостовом переходе движение с правого на левый берег утром перекрывали, но днем возобновили.
На Дарницком мосту специалисты оценивают масштабы повреждений, а на Южном мосту движение остается ограниченным.
Также мэр рекомендовал учреждениям и предприятиям по возможности временно перевести сотрудников на удаленную работу.
По словам Кличко, во время ночной и утренней атаки оккупанты наносили удары по критически важной инфраструктуре. Из-за этого в некоторых районах столицы возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением услуг.
Источник: Виталий Кличко
В Киеве по состоянию на 14:03 пятницы, 20 ноября, возобновили движение по Подольскому мостовому переходу.
Напомним, в Киеве 20 ноября ввели ограничения на движение по мостам.
В Киеве сегодня, 20 ноября, временно ограничили движение транспорта по Подольскому мостовому переходу в направлении с правого на левый берег, а также по одной из улиц в Подольском районе.
Ранее в сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.