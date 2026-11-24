В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко завершили декоммунизацию мемориального знака, посвященного студентам, преподавателям и сотрудникам университета, погибшим во время Второй мировой войны.

На мемориале, открытом в 1975 году, заменили советские формулировки, в частности упоминания о «Великой Отечественной войне», старое название университета и «свободу и независимость советской родины». Скульптурную композицию при этом сохранили.

Новая надпись гласит: «Студентам, преподавателям, сотрудникам Киевского университета, погибшим в годы Второй мировой войны 1939–1945».

Работы продолжались с мая по ноябрь 2026 года. Оригинальную надпись 1975 года не демонтировали — её сохранили под новой накладкой.

Источник: КНУ им. Шевченко

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