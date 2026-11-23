Народный депутат Марьяна Безуглая признала иск своего коллеги Александра Федиенко. Об этом сообщил адвокат Алексей Шевчук, представляющий интересы народного депутата.

В видео, опубликованном на своей странице в Facebook, адвокат назвал это очередной победой своей команды.



По словам Алексея Шевчука, дело длилось около года. За это время сторона Федиенко проводила экспертизы, собирала доказательства и пыталась доказать, что публичные высказывания Марьяны Безуглой в адрес коллеги содержали клевету и оскорбления.

«Мне непонятно, зачем мы тратили год на борьбу, убеждения, проводили экспертизы и устанавливали, что её высказывания являются фактом того, что она оклеветала коллегу», — заявил адвокат.

Шевчук также утверждает, что распространенная Безуглой информация могла стать источником дезинформации для Российской Федерации и способствовать дестабилизации ситуации внутри Украины.

В то же время, по словам адвоката, несмотря на длительную судебную борьбу, в конечном итоге Марьяна Безуглая признала иск.





Алексей Шевчук упомянул и другие дела, в которых его команда представляла интересы публичных лиц, в частности дело Марины Хонды против «Трухи», а также судебную историю, касающуюся Александра Федиенко и Марианы Безуглой.

«Для нашей команды это очередная успешная победа. И мы везде выигрываем», — подытожил адвокат.

Напомним, суд обязал Евгения Пронина выплатить журналистке Крюковой одну гривну в качестве компенсации морального вреда.

Адвокат Алексей Шевчук добился судебного решения против проекта «Наши деньги. Львов».

Адвокат Шевчук призвал Бахматова уйти в отставку после оскорбления ветерана.

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