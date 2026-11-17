Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» переводит часть потребителей Дарницкого, Оболонского и Подольского районов Киева на резервные источники питания из-за повреждения тепловых магистралей на мостах в результате российской атаки в ночь на 17 ноября.

Вражеский удар повредил теплосети Северного и Южного мостов. В настоящее время специалисты уже переключают на другие источники питания микрорайоны Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки, где постепенно восстанавливают подачу теплоносителя в жилые дома.

В то же время на период проведения аварийно-восстановительных работ у жителей указанных микрорайонов будет временно отсутствовать горячее водоснабжение. Энергетики обследуют поврежденные участки и определяют объемы необходимых ремонтных работ для скорейшего возобновления услуг.

Источник: КГГА.

В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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