В соцсетях начали распространять информацию о возможной приостановке строительства метро на Виноградаре. Поводом для беспокойства киевлян стало сообщение в тематическом сообществе «Метро на Виноградаре», авторы которого предположили, что компания-подрядчик планирует законсервировать проект и именно поэтому засыпает котлован.

В компании Autostrada заверили, что работы по строительству метро продолжаются в штатном режиме.

Однако в компании Autostrada оперативно опровергли эту информацию и пояснили, что на площадке продолжается запланированный технологический процесс. Представители подрядчика подчеркнули, что временное заполнение части котлована грунтом вызвано необходимостью стабилизировать участок из-за активного поступления грунтовых вод. Это позволит создать надёжную и устойчивую основу для проведения последующих сложных инженерных работ.

В дальнейшем специалисты планируют провести укрепление основания будущей станции «Мостицкая» по специальной технологии струйной цементации jet-grouting. Такой метод позволит существенно укрепить грунт и снизить его водопроницаемость. В компании заверили, что строительство метро на Виноградарь продолжается в штатном режиме, и призвали следить за официальными обновлениями.

Несмотря на разъяснения строителей, пост получил ряд критических комментариев от местных жителей. Киевляне выражают сомнения относительно темпов работ, отмечая отсутствие реального прогресса в прокладке туннелей, и призывают подрядчика сначала восстановить нормальное движение транспорта на поверхности.

В частности, авторы постов жалуются на длительные перекрытия проспекта Европейского Союза, улиц Межовой и Полковой, а также выезда из автокооператива «Мрия». По словам жителей, некоторые участки обещали перекрыть всего на десять дней ещё в феврале, однако ограничения продолжаются до сих пор, создавая значительные неудобства для жителей близлежащих домов.

Об этом сообщили в компании Autostrada.

Метро на Виноградарь запустят не раньше 2027 года.

Напомним, депутат Киевсовета Козак предлагает сделать метро бесплатным до конца военного положения.

Также руководитель подрядной компании присвоил 2,7 млн грн во время ремонта метро.

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