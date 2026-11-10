Мост Патона находится в аварийном состоянии: эксперт предупредил о риске обрушения после ракетного удара

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии, поэтому даже одно попадание российской ракеты в его опорную или прогонную часть может привести к обрушению конструкций и полной остановке движения.

«Мост Патона находится в аварийном состоянии, и там уже любое попадание ракеты в пролетную или опорную часть станет для этого моста концом», — сказал он.

По словам эксперта, в случае вражеского попадания отдельные пролеты моста могут обрушиться. Это приведет к полному перекрытию движения.

«Сейчас этот мост точно находится в аварийном состоянии. И любое попадание в него полностью перекроет движение. Наилучшая защита – это создание купола, который будет рассчитывать баллистические траектории, и турелей на базе искусственного интеллекта, которые будут рассчитывать баллистическую траекторию цели и поражать её», – отметил Глеба.

Виктор Глеба также обратил внимание на возможность применения российскими войсками тактики последовательного уничтожения мостов в столице. Он сравнил её с тактикой поражения военных колонн, когда сначала уничтожают последнюю машину, блокируя движение остальной техники.

«Кто знаком с военной тематикой, изучал тактику войны, тот знает, что сначала бьют по последнему танку в колонне, а затем расстреливают всю колонну… Точно так же и здесь: сначала поражается верхний мост, затем нижний, а потом уничтожаются все мосты посередине», — пояснил эксперт.

По мнению Глебы, в случае масштабного разрушения мостов через Днепр понтонные конструкции и временные переправы не смогут полноценно решить проблему транспортного сообщения между левым и правым берегами Киева.

Он подчеркнул, что для обустройства альтернативных переездов с насыпями потребуется около полугода.

Эксперт подчеркнул, что для защиты моста недостаточно одних лишь средств противовоздушной обороны. По его мнению, сооружение также нуждалось в физическом инженерном укреплении.

В частности, речь идет о ремонте специальных амортизаторов и устройстве дополнительных конструкций. По словам Глебы, соответствующий проект уже существовал, а реализовать его можно было примерно за два года.

«Там есть эти специальные амортизаторы. Вот если бы их немного отремонтировали, если бы там сделали специальную конструкцию — проект есть, это можно было бы сделать за два года», — добавил архитектор.

Об этом заявил бывший заместитель главного архитектора Киева, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба.

В Киеве второй день подряд сохраняются серьезные транспортные проблемы. На Северном мосту в направлении Почайны оставили только одну полосу для движения, из-за чего образовались масштабные пробки. Автомобили практически не продвигаются, а пассажиры общественного транспорта вынуждены преодолевать часть маршрута пешком.

Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.

Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

Из-за последствий атак российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

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