Мосты в Киеве будут работать по новым правилам после нападения России
В Киеве после ночной российской атаки 17 ноября были повреждены Южный и Северный мосты.
В настоящее время обе переправы полностью закрыты для движения транспорта.
Движение по другим мостам столицы организовано по следующим правилам:
- Подольский мостовой переход – движение с левого на правый берег временно ограничивается примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.
- Дарницкий мост и мост Метро — открыты для движения без ограничений.
- Мост имени Е. О. Патона — работает в реверсивном режиме:
- с 6:00 до 16:00 — движение с левого берега на правый;
- с 16:00 до 24:00 — с правого берега на левый.
Водителям рекомендуется учитывать актуальные ограничения при планировании маршрутов по Киеву и следить за сообщениями городских властей.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.