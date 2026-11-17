В Киеве после ночной российской атаки 17 ноября были повреждены Южный и Северный мосты.

В настоящее время обе переправы полностью закрыты для движения транспорта.

Движение по другим мостам столицы организовано по следующим правилам:

Подольский мостовой переход – движение с левого на правый берег временно ограничивается примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.

Дарницкий мост и мост Метро — открыты для движения без ограничений.

Мост имени Е. О. Патона — работает в реверсивном режиме: с 6:00 до 16:00 — движение с левого берега на правый; с 16:00 до 24:00 — с правого берега на левый.



Водителям рекомендуется учитывать актуальные ограничения при планировании маршрутов по Киеву и следить за сообщениями городских властей.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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