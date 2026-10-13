В Киевской области 14 октября 2026 года будут применяться стабилизационные графики ограничения электроснабжения, введенные в связи с последствиями вражеских атак «РФ» на украинскую энергетическую систему.

По информации компании ДТЭК, ограничения коснутся потребителей всех 12 подгрупп региона. В зависимости от определенной подгруппы, суммарная продолжительность отключений в течение суток составит от 4 до 8 часов. Энергетики призывают жителей области рационально использовать электроэнергию в периоды её наличия и следить за возможными оперативными изменениями графиков на ресурсах облэнерго.

Графики отключения света в Киевской области 14 октября 2026 года

очередь 1.1 – с 06:00 до 07:00, с 13:30 до 17:30;

очереди 1.2, 2.1 и 2.2 – с 13:30 до 17:30;

очередь 3.1 – с 06:30 до 10:30, с 17:00 до 21:00;

очередь 3.2 – с 17:00 до 21:00;

очереди 4.1 и 4.2 — с 08:00 до 10:30, с 17:00 до 21:00;

очередь 5.1 — с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 22:00;

очередь 5.2 — с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00;

очередь 6.1 — с 13:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00;

очередь 6.2 – с 10:00 до 14:00, с 20:30 до 24:00.

Источники: ДТЭК «Киевские региональные электросети».

В Киеве вместо привычных очередей и подочередей отключений электроэнергии ввели индивидуальные графики для каждого адреса.

Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали советы.

Читай нас в