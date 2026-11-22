В ночь на 22 ноября российский беспилотник атаковал поселок Димер в Вышгородском районе Киевской области. В результате удара была разрушена часть пятиэтажного жилого дома, возник пожар, есть пострадавшие. По данным ГСЧС, под завалами могут находиться семь человек.

Российский дрон попал в пятиэтажку в Димере. В доме разрушены квартиры с первого по пятый этажи. После удара вспыхнул пожар, а спасатели начали эвакуировать жильцов. Также повреждено помещение магазина. Взрывная волна задела и здание детского сада, расположенного неподалеку. Сначала Ткаченко сообщил о двух пострадавших. По его словам, подросток получил множественные осколочные ранения руки, его доставили в больницу. У 22-летней девушки были резаные раны стопы — медики оказали ей помощь на месте.

Впоследствии Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила масштабы разрушений. По информации спасателей, здание разрушено с первого по пятый этажи. Под завалами могут находиться семь человек. На тот момент спасатели уже эвакуировали из дома девять жильцов, среди них — один ребенок. Еще один ребенок, 2010 года рождения, пострадал. Его госпитализировали.

На месте работают подразделения ГСЧС, бригада скорой медицинской помощи и психологи. К оказанию помощи пострадавшим присоединились также представители Общества Красного Креста Украины. Спасатели расчищают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обрушенными конструкциями. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Информация о количестве пострадавших и возможных погибших уточняется. Также пока нет окончательных данных обо всех людях, которые могли находиться в доме во время удара. Об атаке 22 ноября сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

В период с 13 по 20 ноября 2026 года в Киевской области было зарегистрировано 75 уголовных правонарушений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. В результате российских атак погибли двое мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения. Также были повреждены или разрушены восемь объектов складской, логистической и производственной инфраструктуры.

В результате массированной российской атаки на столицу 20 ноября погибли семь человек, ещё 17 получили ранения.

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