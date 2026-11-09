В Киевской области суд аннулировал договор с недобросовестным подрядчиком на реконструкцию лицея и строительство укрытия

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры и постановил расторгнуть договор на реконструкцию с достройкой Мироновского академического лицея и обустройство укрытия. Стоимость контракта превышала 139,4 млн гривен.

Прокуроры установили, что подрядчик получил заказ, несмотря на то, что ранее его привлекали к ответственности за фальсификацию результатов другой публичной закупки.

Тендер на реконструкцию лицея был объявлен в июле 2025 года. На реализацию проекта было предусмотрено более 141,3 млн гривен, из которых почти 117,8 млн гривен составляла субвенция из государственного бюджета, а более 23,5 млн гривен — средства местного бюджета.

По результатам торгов 18 августа 2025 года с предприятием заключили договор на 139 млн 418 тыс. гривен.

В то же время еще в марте 2025 года Антимонопольный комитет Украины признал это общество виновным в антиконкурентных согласованных действиях, которые привели к искажению результатов торгов. За это предприятие оштрафовали на 68 тыс. гривен.

Привлечение к ответственности за такие нарушения в течение последних трех лет является законным основанием для отказа участнику в участии в публичных закупках.

Несмотря на это, подрядчик представил справку, в которой указал, что в течение последних трех лет он не привлекался к такой ответственности.

Предприятие пыталось обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины. Суд первой инстанции сначала поддержал его позицию.

Однако 18 сентября 2025 года Восточный апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения АМКУ. Впоследствии, 25 ноября 2025 года, Верховный Суд оставил постановление апелляционной инстанции без изменений.

После этого предприятие вновь внесли в Реестр нарушителей.

В ходе подготовки иска прокуратура получила информацию о том, что средства по договору подряда не перечислялись, а работы в течение длительного времени не начинались.

Хозяйственный суд Киевской области согласился с аргументами прокуратуры и постановил расторгнуть договор на реконструкцию Мироновского академического лицея с достройкой и обустройством укрытия.

Обязательства сторон по договору прекращаются с момента вступления судебного решения в законную силу.

Таким образом, прокуратура добилась прекращения действия контракта стоимостью более 139,4 млн гривен, заключенного с предприятием, которое ранее было признано виновным в фальсификации результатов торгов.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

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