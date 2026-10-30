Пятеро участников предполагаемой мошеннической схемы предстанут перед судом за попытку завладеть недвижимостью академика Николая Колбуна, который пропал во время российской оккупации Бучи в марте 2022 года. Стоимость его имущества оценивается в более чем 18,1 млн грн.

По данным следствия, российские военные увезли Колбуна из его дома в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение не установлено.

После исчезновения академика его знакомый — гражданин РФ — якобы организовал схему завладения недвижимостью. Участники придумали ложную историю о том, что мужчина жив, находился в плену в Беларуси, а впоследствии лечился в Австрии. От его имени они общались с родственниками и знакомыми и убеждали их, что всё имущество академик завещал одной из фигуранток.

Впоследствии в Реестр наследства незаконно внесли информацию о несуществующем завещании, а сам документ подделали с помощью специального оборудования.

План предусматривал установление через суд факта смерти академика, чтобы оформить наследство. Однако в ходе судебного разбирательства было заявлено о подделке завещания и незаконных записях в реестре.

Кроме того, одной из обвиняемых инкриминируют завладение 20 тысячами долларов из дома Колбуна и получение ещё 30 тысяч долларов задатка за будущую продажу его офисного помещения в центре Киева.

Пятерым фигурантам сообщили о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд, а расследование в отношении других возможных участников схемы продолжается.

Источник: Киевская областная прокуратура (Facebook)

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