В Киевской области будут судить лиц, которые пытались присвоить имущество пропавшего академика на сумму свыше 18 млн грн
Пятеро участников предполагаемой мошеннической схемы предстанут перед судом за попытку завладеть недвижимостью академика Николая Колбуна, который пропал во время российской оккупации Бучи в марте 2022 года. Стоимость его имущества оценивается в более чем 18,1 млн грн.
По данным следствия, российские военные увезли Колбуна из его дома в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение не установлено.
После исчезновения академика его знакомый — гражданин РФ — якобы организовал схему завладения недвижимостью. Участники придумали ложную историю о том, что мужчина жив, находился в плену в Беларуси, а впоследствии лечился в Австрии. От его имени они общались с родственниками и знакомыми и убеждали их, что всё имущество академик завещал одной из фигуранток.
Впоследствии в Реестр наследства незаконно внесли информацию о несуществующем завещании, а сам документ подделали с помощью специального оборудования.
План предусматривал установление через суд факта смерти академика, чтобы оформить наследство. Однако в ходе судебного разбирательства было заявлено о подделке завещания и незаконных записях в реестре.
Кроме того, одной из обвиняемых инкриминируют завладение 20 тысячами долларов из дома Колбуна и получение ещё 30 тысяч долларов задатка за будущую продажу его офисного помещения в центре Киева.
Пятерым фигурантам сообщили о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд, а расследование в отношении других возможных участников схемы продолжается.
Источник: Киевская областная прокуратура (Facebook)
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