Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Яготинской и Броварской общинах Киевской области. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты, однако предупреждают о возможных длительных и кратковременных отключениях электроэнергии.

Сложной остается ситуация с электроснабжением в Яготинской городской территориальной общине Бориспольского района Киевской области.

В ДТЭК сообщили, что энергетикам уже удалось выполнить ряд ремонтных работ и восстановить электроснабжение части потребителей, переведя их на стабилизационные графики.

Для общины разработаны графики по схеме не менее «3 часа со светом — 9 часов без света».

В то же время российские войска продолжают целенаправленно атаковать энергетические объекты. По информации компании, некоторые объекты подверглись повторным ударам уже второй раз за месяц. Кроме того, был поврежден служебный автомобиль энергетиков.

«Новые повреждения затрудняют восстановление электроснабжения», — отметили в ДТЭК.

В компании поблагодарили жителей за терпение и понимание и заверили, что энергетики делают всё возможное для восстановления света в домах.

В Броварской общине Киевской области ситуация с электроснабжением также остается сложной. По данным ДТЭК Киевские региональные электросети, постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру нарушают работу энергосистемы и оставляют местных жителей без электроэнергии.

Энергетики продолжают восстановительные работы на поврежденных объектах. В то же время жителей предупредили, что во время ремонта в течение дня возможны кратковременные отключения света.

«Несмотря на все трудности, энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и обеспечить электроэнергией всех клиентов. Благодарим жителей Броварской общины за терпение и понимание», — сообщили в компании.

В ДТЭК Киевские региональные электросети пояснили, что из-за российских обстрелов электросети работают на пределе возможностей. Дополнительные аварии могут возникать из-за резкого роста потребления после возобновления электроснабжения.

«Когда появляется свет, все сразу включают электроприборы, и из-за такой перегрузки могут возникать аварии», — напомнили энергетики.

Также в компании обратили внимание, что проблемы нередко возникают во внутридомовых электросетях. За их состояние отвечают ОСМД, ЖСК, ЖЭК или управляющая компания.

Если в квартире или доме пропало электричество, специалисты советуют действовать последовательно:

Проверить информацию на официальном сайте ДТЭК или в чат-боте. Там можно узнать, действуют ли в вашем районе стабилизационные или экстренные отключения. Если отключений нет, обратитесь в ОСМД, ЖСК, ЖЭК или управляющую компанию. Они должны проверить исправность электросетей непосредственно в вашем доме или жилом комплексе. Если внутридомовые сети исправны, ОСМД должно обратиться к оператору системы распределения. После этого проверку будут проводить энергетики ДТЭК.

В компании отмечают, что соблюдение этого алгоритма поможет быстрее установить причину отключения электроэнергии. Благодаря этому аварийные бригады не будут тратить время на проверку домов, где проблема возникла во внутренних сетях, и смогут оперативнее устранять серьезные повреждения.

«Это ваша реальная помощь, чтобы свет быстрее вернулся к тем, кто его очень ждет», — подытожили в ДТЭК.

О ситуации в населённых пунктах и рекомендациях для потребителей сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

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