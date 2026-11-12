В Киевской области зафиксировано ухудшение качества воздуха: жителей предупредили об опасности
Утром в четверг, 12 ноября, в семи населенных пунктах Киевской области было зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. В связи с этим областная военная администрация дала жителям рекомендации по безопасности.
Где именно и почему ухудшилось качество воздуха
По данным экспертов, временное ухудшение качества воздуха было обнаружено в семи населенных пунктах.
Речь идет о следующих населенных пунктах Киевской области:
Иванков;
Белая Церковь;
Боярка;
Вишневое;
Обухов;
Борисполь;
Бровары.
В ОВА уточнили, что там был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.
Чем и для кого опасна такая ситуация
Сообщается, что длительное воздействие таких частиц может вызывать дискомфорт при дыхании.
Особенно чувствительны к этому:
дети;
пожилые люди;
люди с повышенной чувствительностью к раздражителям.
Об этом сообщается со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Качество воздуха в Киеве: данные на 12 ноября.
Напомним, в Киевской области ухудшилось качество воздуха — в шести населенных пунктах фиксируется наличие пыли.
Ранее стало известно, какие районы Киева имеют лучшие показатели качества воздуха.
В Киеве 28 октября зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха на одной из улиц.