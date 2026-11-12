В Киевской области зафиксировано ухудшение качества воздуха: жителей предупредили об опасности

Утром в четверг, 12 ноября, в семи населенных пунктах Киевской области было зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. В связи с этим областная военная администрация дала жителям рекомендации по безопасности.

Где именно и почему ухудшилось качество воздуха

По данным экспертов, временное ухудшение качества воздуха было обнаружено в семи населенных пунктах.

Речь идет о следующих населенных пунктах Киевской области:

Иванков;

Белая Церковь;

Боярка;

Вишневое;

Обухов;

Борисполь;

Бровары.

В ОВА уточнили, что там был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.

Чем и для кого опасна такая ситуация

Сообщается, что длительное воздействие таких частиц может вызывать дискомфорт при дыхании.

Особенно чувствительны к этому:

дети;

пожилые люди;

люди с повышенной чувствительностью к раздражителям.

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

Качество воздуха в Киеве: данные на 12 ноября.

Напомним, в Киевской области ухудшилось качество воздуха — в шести населенных пунктах фиксируется наличие пыли.

Ранее стало известно, какие районы Киева имеют лучшие показатели качества воздуха.

В Киеве 28 октября зафиксировали опасный уровень загрязнения воздуха на одной из улиц.

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