На мосту Патона в Киеве изменили график реверсивного движения

На мосту Патона продлили время работы реверсивной полосы.

Теперь движение организовано по следующему графику:

06:00–16:00 — с левого берега на правый;

16:00–00:00 — с правого берега на левый.

Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Источник: Патрульная полиция Киева

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии, поэтому даже одно попадание российской ракеты в его опорную или прогоновую часть может привести к обрушению конструкций и полной остановке движения.

Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.

Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

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