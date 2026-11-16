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Новости Киев

На мосту Патона в Киеве изменили график реверсивного движения

UA NEWS 16 Ноября 2026 16:10
На мосту Патона в Киеве изменили график реверсивного движения

На мосту Патона продлили время работы реверсивной полосы. 

Теперь движение организовано по следующему графику:

  • 06:00–16:00 — с левого берега на правый;

  • 16:00–00:00 — с правого берега на левый.

Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

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Источник: Патрульная полиция Киева

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии, поэтому даже одно попадание российской ракеты в его опорную или прогоновую часть может привести к обрушению конструкций и полной остановке движения. 

Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.

Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

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