На мосту Патона в Киеве изменили график реверсивного движения
На мосту Патона продлили время работы реверсивной полосы.
Теперь движение организовано по следующему графику:
06:00–16:00 — с левого берега на правый;
16:00–00:00 — с правого берега на левый.
Водителям рекомендуется учитывать эти изменения при планировании маршрутов.
Источник: Патрульная полиция Киева
Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии, поэтому даже одно попадание российской ракеты в его опорную или прогоновую часть может привести к обрушению конструкций и полной остановке движения.
Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.
Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.