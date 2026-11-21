21 ноября в Киеве возобновили движение общественного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег столицы. Проезд в этом направлении организовали через улицу Саперно-Слободскую. Отныне автобусное сообщение через мост обеспечено в обоих направлениях.

Движение возобновляется после ограничений, введенных в связи с повреждениями моста в результате вражеских атак на столицу.

С правого на левый берег будут курсировать автобусные маршруты 22, 22-ТЛ, 91.

«Просим пассажиров учитывать изменения в организации движения общественного транспорта и планировать свои поездки заранее», — отметили в КГГА.

За актуальными сообщениями об изменениях в организации движения наземного общественного транспорта можно также следить в официальном Telegram-канале «Изменения в движении | Киевпастранс».

Об этом сообщается со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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