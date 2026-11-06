На Южном мосту в Киеве открыли дополнительную полосу движения в сторону Правого берега

В Киеве на Южном мосту с 6 ноября открыли дополнительную полосу движения для транспорта, следующего с левого на правый берег Днепра. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отныне движение в этом направлении осуществляется по двум полосам вместо одной, при этом проезд разрешен транспортным средствам весом до 10 тонн и наземному общественному транспорту. В обратном направлении — с правого на левый берег — транспорт продолжает двигаться по одной полосе с соблюдением прежних весовых ограничений.

Источник: Киевская городская государственная администрация.

30 октября в Киеве автомобильное движение по Южному мосту в направлении с правого берега на левый так и не возобновили, несмотря на предыдущие обещания. В вечерний час пик горожане вынуждены пересекать мост пешком или пользоваться электросамокатами. Путь через мост может занимать до полутора часов.

В Киеве постепенно возобновляют движение по Южному мосту. Сейчас им уже могут пользоваться автомобили весом до 10 тонн — по одной полосе с левого на правый берег.

С 30 октября в Киеве постепенно возобновят движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат только по одной полосе и для транспортных средств весом до 10 тонн.

После атаки баллистическими ракетами в Киеве были повреждены Южный мост и метро.

Российские войска во время последнего удара по столице направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия потребует определенного времени.

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