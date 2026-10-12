На Троещине лучше не рисковать, употребляя воду из-под крана, заявили в «Киевводоканале»

Вода в Киеве соответствует нормам качества на участках, где сети городского водоканала подключаются к домам. Но уже внутри зданий её качество может ухудшаться из-за состояния труб и ненадлежащего обслуживания. Заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко отдельно упомянул Троещину и объяснил, почему там не советовал бы рисковать, пья воду из-под крана.

Можно ли пить воду прямо из-под крана в Киеве? По словам заместителя генерального директора «Киевводоканала» Сергея Горкуценко, все зависит от того, на каком участке водопроводной системы проверять воду. На границе городских сетей она соответствует установленным нормам, однако в домах ситуация может быть иной. «На входе в дом — все в порядке. Даже не на входе, а в месте подключения дома к сетям «Киевводоканала». А вот в доме... Я бы на Троещине, пожалуй, не рискнул», – отметил Горкуценко в интервью «Экономической правде».

По его словам, одна из главных причин возможного ухудшения качества воды — состояние внутридомовых сетей. За эти трубы отвечают не коммунальщики, а управляющие компании или объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Во многих зданиях внутренние системы водоснабжения годами не промываются и не обслуживаются должным образом. Поэтому вода, соответствующая нормам на входе в дом, может изменить свои свойства, пока проходит по трубам к квартирам.

В то же время Горкуценко заверил, что «Киевводоканал» соблюдает установленные процедуры очистки собственных сетей. По его словам, предприятие промывает трубы под давлением и с использованием реагентов в ночное время. Еще один вопрос, который поднял представитель водоканала, — стоимость и качество реагентов, необходимых для очистки воды. По словам Горкуценко, предприятие хотело перейти на более современные реагенты, соответствующие европейским подходам к очистке. Однако такое изменение потребовало бы дополнительных затрат.

Он утверждает, что Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не поддержала эту инициативу из-за высокой стоимости. «Мы все говорим о европейском качестве. А когда мы пришли в НКРЭКП и сказали, что хотим перейти на более качественные, но более дорогие реагенты, нам ответили: «Вы что, с ума сошли? Мы будем принимать самые дешевые реагенты, но чтобы ваша вода соответствовала нормативам», — рассказал Горкуценко.

По его словам, ситуация осложняется тем, что тарифы на воду остаются ограниченными, а это сказывается на финансовых возможностях предприятия. «Водоканал» должен обеспечивать очистку воды в пределах действующих требований и доступных ресурсов. Горкуценко также напомнил, что во время военного положения в Украине были введены адаптированные нормативы качества питьевой воды. Поэтому, оценивая качество водоснабжения, нужно учитывать именно действующие требования.

Таким образом, по словам представителя «Киевводоканала», качество воды зависит не только от её очистки в городских водопроводных сетях. Важную роль играет и состояние труб внутри домов, за которые отвечают управляющие компании и ОСМД. Об этом в интервью заявил заместитель генерального директора «Киевводоканала» Сергей Горкуценко.

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