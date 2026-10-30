В недостроенном паркинге на Вокзальной площади в Киеве во время драки погиб 67-летний мужчина. Полиция задержала двух человек, подозреваемых в его убийстве.

По данным следствия, конфликт произошел около 21:00 во время совместного употребления алкоголя. В драку вступили трое человек — 37-летний мужчина и его 27-летняя знакомая нанесли потерпевшему многочисленные удары руками и ногами.

Когда нападавшие поняли, что мужчина не подает признаков жизни, они скрылись. Правоохранители установили их личности и задержали.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права залога.

Источник: Национальная полиция Украины (Facebook)

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