Отопление в Киеве: когда в большинстве домов появится тепло и сколько времени займет подключение

Для полного подключения жилых домов Киева к системе отопления потребуется примерно 10 дней. Тепло подается одновременно во всех районах столицы, без деления на очереди по месту расположения.

По словам чиновника, ориентировочный срок развертывания системы и подачи тепла составляет десять дней.

«Ориентировочное время на развертывание системы и подачу тепла составляет 10 дней», — ответил Пантелеев на вопрос о том, сколько времени потребуется для полного обеспечения домов киевлян отоплением.

Отсчет этого срока начался 2 ноября, когда в дома столицы начали подавать тепло.

На уточняющий вопрос РБК-Украина о том, должны ли большинство столичных домов получить тепло до 12 ноября, Петр Пантелеев ответил утвердительно.

«За исключением тех, где будут возникать аварийные ситуации», — отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что подключение происходит одновременно во всех районах Киева.

«На данный момент нет различий между районами — отопление запускают одновременно во всех районах столицы», — добавил Пантелеев.

Кроме того, он сообщил, что актуальную информацию о доле домов, в которых уже есть отопление, должны были обнародовать по состоянию на 11:00.

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.

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