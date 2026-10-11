Опубликованы графики отключений электроэнергии в Киевской области 11 октября

В Киевской области 11 октября отменили экстренные отключения электроэнергии. Регион возвращается к стабилизационным графикам, согласно которым для части потребителей предусмотрены плановые ограничения электроснабжения.

Энергетики обнародовали обновленный график отключений света для жителей Киевской области. Ограничения предусмотрены для восьми подчерг, тогда как четыре подчерги должны оставаться с электроэнергией в течение всего дня.

Графики отключений света в Киевской области 11 октября 2026 года

Очередь 1.1 — с 12:00 до 16:30 и с 22:30 до 24:00.

Очередь 1.2 — с 22:30 до 24:00.

Очереди 2.1 и 2.2 — отключения не запланированы, свет будет весь день.

Очередь 3.1 — с 17:00 до 19:30.

Очередь 3.2 — свет будет весь день.

Очереди 4.1 и 4.2 — с 16:00 до 19:30.

Очередь 5.1 — с 19:00 до 23:00.

Очередь 5.2 — с 11:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00.

Очередь 6.1 — свет будет весь день.

Очередь 6.2 — с 19:00 до 23:00.

Самые длительные ограничения в течение суток предусмотрены для потребителей подочереди 1.1 — в общей сложности шесть часов без электроэнергии. Для подгрупп 4.1 и 4.2 суммарная продолжительность отключений составит по три с половиной часа, а для подгрупп 5.1 и 6.2 — по четыре часа.

В то же время для подгрупп 2.1, 2.2, 3.2 и 6.1 отключения 11 октября не запланированы.

В ДТЭК подчеркнули, что в случае изменений будут оперативно информировать потребителей через официальный Telegram-канал.

В Киеве узнать время возможных отключений по конкретному адресу можно с помощью чат-бота ДТЭК «Киевские электросети», на официальном сайте компании или в приложении «Киев Цифровой». Также актуальная информация доступна на сайте Yasno и в приложении Yasno Mobile.

Напомним, 11 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре. Из-за повреждений энергетических объектов в стране применяются графики отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщает ДТЭК.

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