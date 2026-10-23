Осенние каникулы в школах Киева в 2026 году: как долго они продлятся и какие мероприятия подготовлены для детей

Осенние каникулы в школах Киева продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года. На этот период столичные учебные заведения подготовили для школьников творческие, познавательные, научные и спортивные мероприятия. В то же время педагоги смогут пройти курсы и тренинги для повышения квалификации.

В столичных учреждениях общего среднего образования осенние каникулы начнутся в понедельник, 26 октября, и продлятся до воскресенья, 1 ноября.

Таким образом, вернуться к занятиям школьники должны в понедельник, 2 ноября.

В КГГА отметили, что во время каникул учреждения внешкольного образования и другие образовательные учреждения организуют для детей разнообразные мероприятия.

«В условиях полномасштабной войны каникулы — это не только перерыв в учебе, но и возможность для детей отдохнуть, восстановить силы, провести больше времени с родными», — отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

Он подчеркнул, что важно обеспечить школьникам доступ к интересным и полезным занятиям.

«Наша задача — создавать возможности с учетом условий безопасности и психического здоровья детей», — отметил Мондриевский.

В течение осенних каникул дети смогут принять участие в мероприятиях различного направления — от языковых и творческих инициатив до научных исследований, спорта и туризма.

Неделя украинской письменности и языка

Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко организует Неделю украинской письменности и языка в преддверии соответствующего праздника, который отмечается 27 октября.

В программе — языковые и литературные инициативы, онлайн-проекты и творческие конкурсы для школьников.

Мероприятия в Дворце детей и юношества

Киевский Дворец детей и юношества предлагает школьникам мероприятия художественного, научно-технического, спортивного и туристско-краеведческого направления.

Анонсы и план мероприятий будут публиковаться онлайн.

Научные и познавательные программы

Киевская Малая академия наук учащейся молодёжи подготовила мероприятия, посвящённые науке, технологиям, культуре и общественной жизни.

Они помогут школьникам расширить кругозор, развить исследовательские навыки и углубить знания за пределами школьной программы.

Туризм и краеведение

Разнообразные мероприятия для детей также организует Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания.

Информация о запланированных мероприятиях будет публиковаться на странице центра в Facebook.

Период каникул станет для педагогов возможностью повысить квалификацию и уделить внимание эмоциональному восстановлению.

Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко будет проводить очные и очно-дистанционные профессиональные курсы и тренинги с 26 по 30 октября.

Программа будет охватывать следующие направления:

развитие педагогического мастерства;

создание безопасной образовательной среды;

использование современных цифровых сервисов;

поддержка эмоциональной устойчивости.

Также запланированы мероприятия в рамках программы психоэмоционального восстановления «Будем здоровы».

По завершении обучения участники получат сертификаты о повышении квалификации установленного образца. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться педагоги смогут онлайн.

В КГГА подчеркнули, что учебные заведения самостоятельно будут определять порядок проведения мероприятий с учетом ситуации с безопасностью и потребностей учащихся.

Родителям рекомендуется:

следить за сообщениями школы;

заранее уточнять условия участия детей в мероприятиях;

учитывать актуальные обстоятельства, связанные с безопасностью;

заботиться об эмоциональном состоянии детей и поддерживать доброжелательное общение;

давать детям возможность делиться переживаниями.

«При необходимости родители могут обратиться за помощью к практическому психологу учебного заведения», — отметили в КГГА.

Узнать о запланированных городских и образовательных мероприятиях можно в эфире Первого онлайн-радио «Школа» (П.О.Р.Ш.). Его можно слушать через интернет или с помощью приложения для смартфонов на iOS и Android.

В КГГА подчеркнули, что безопасность детей и работников образования остается главным приоритетом, поэтому формат отдельных мероприятий может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение об организации образовательного процесса в условиях длительных воздушных тревог.

В школах, где учатся ученики 7–12 классов, будут работать один или два карьерных консультанта. Они будут помогать школьникам определиться с будущей профессией, выбрать направление обучения и сформировать собственную образовательную траекторию.

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