Петиция с призывом переименовать площадь Украинских Героев в Шевченковском районе Киева в площадь Патриарха Филарета не набрала необходимого количества голосов. Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте Киевского городского совета, однако не набрало порога, необходимого для его рассмотрения.

Согласно платформе петиций на сайте Киевсовета, петиция была подана 22 сентября и по состоянию на 21 ноября набрала лишь 239 голосов из 6 тыс. необходимых.

«На обсуждение в сервисе «Киев Цифровой» вынесено, среди прочего, весьма позорное предложение о переименовании Рыльского переулка в улицу Патриарха Филарета. Безусловно, переименование этого переулка необходимо в соответствии с законодательством о «дерусификации». Он находится на территории бывшего града Ярослава, и существует немало исторических личностей (князей и не только), достойных того, чтобы быть увековеченными в названии этого переулка. Но является ли Его Святейшество, учитывая его роль в становлении независимой православной церкви и в целом независимого государства Украина, соизмеримым с размерами этого переулка? Связан ли этот переулок непосредственно с жизнью и деятельностью Его Святейшества? Нет и ещё раз нет», – говорилось в петиции.

Автор петиции отмечал, что в связи с тем, что здание патриархии бывшей УПЦ (КП) находится на улице Евгения Чикаленко (бывшей Пушкинской), 36, рядом с которой находится площадь Украинских Героев (бывшая площадь Льва Толстого), то эту площадь следует переименовать в площадь Патриарха Филарета.

В то же время для переулка возле Софийской площади автор предлагал найти название, которое бы больше соответствовало его расположению.

Как сообщалось, в октябре киевляне поддержали переименование переулка Рыльского в улицу Патриарха Филарета (54% — «за»).

Патриарх Филарет скончался 20 марта на 98-м году жизни от последствий обострения хронических заболеваний.

Петиция о переименовании улицы в Киеве в честь Андрея Парубия не набрала необходимого количества голосов.

В Киеве зарегистрировали петицию о переименовании будущей станции метро Варшавская.

Читай нас в